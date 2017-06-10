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Fiziksel engelliler federasyonundan "yardım" uyarısı

- Türkiye Fiziksel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Kılıç: - "Bizim kaderimizi kullanan kendini bilmez insanlar duygu sömürüsü yaparak, bizim adımıza para toplamaya çalışıyor"

Fiziksel engelliler federasyonundan

EDİRNE (AA) - Türkiye Fiziksel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç, engelli derneklerinin hiçbir şekilde maddi yardım toplamadığını belirterek, engelliler adına satış yapan ve bağış toplayanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli dernekleri adına dergi, kitap ve yiyecek gibi malzeme satarak yardım toplayan kişilere karşı uyanık olunması gerektiğini ifade ederek, "Ben bu tür davranışları yapanlara mutsuz insanlar diyorum. Çünkü onlar insanlarımızın duygularıyla oynayan insanları kullanan ahmaklar. Biz acınacak insanlar değiliz. Cenab-ı Allah’ın vermiş olduğu kaderi paylaşan kişileriz" dedi.

Engellilerin de toplumun bir parçası olduğunu ve acıma duygusuyla yaklaşılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bizim kaderimizi kullanan kendini bilmez insanlar duygu sömürüsü yaparak, bizim adımıza para toplamaya çalışıyorlar. Bizim adımıza 'tekerlekli sandalye alacağız' diyerek insanları dolandırıyorlar. Bir de bu mübarek ramazan ayında 'fitrenizi, zekatınızı engellilere verin' diyerek insanları kullanmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki kendi elinizle vermeden yardımcı olmayın. Onlar bizi kullanıyorlar. Buradan o beyin engellilere sesleniyorum. Bizi kullanarak para toplamayın. Biz bu toplumun bir parçasıyız."

Son yıllarda yapılan girişimlerle engelli bireylerin yaşamında olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Kılıç, "Türkiye’de 12,5 milyon engelli vatandaşımız var. Devletimizden Allah razı olsun engellilerimizin her zaman yanında ve gerekli tüm destekleri sağlıyor. Aile bakım ücretleri, işe yerleştirmeler ve diğer desteklerle her türlü hizmet veriliyor. Biz bu desteklerden dolayı çok mutluyuz. Devletimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
EngelliMaddi YardımTürkiye Fiziksel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç
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