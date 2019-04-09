fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda büyük final yaklaşıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda düzenlenen 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın eleme etabı sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip fizy 22. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın eleme etabı, İstanbul, Ankara ve son olarak İzmir’de yapılan performanslar sonrası tamamlandı. Üç şehirde yapılan elemelerde sahneye çıkan liseliler, performansıyla göz kamaştırdı.

Türkiye’nin 81 iline yapılan çağrı sonrası yarışmaya yoğun başvuru geldi. 55 ilden 636 okulun yarıştığı elemelerde doğudan batıya, kuzeyden güneye her ilden liseli, yeteneklerini sergilemek ve büyük finale kalmak için sahne aldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan elemelere, Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak’tan gelen binlerce liseli katıldı.

Gençleri profesyonel sahnede ağırlayan ve hayallerini gerçekleştiren yarışmanın büyük finali, çok yakında açıklanacak finale kalan liselerin katılımıyla 27 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.





- Liselileri büyük finalde bekleyen ödüller





fizy sponsorluğunda gerçekleştirilen, “fizy 22. Liselerarası Müzik Yarışması için 81 ildeki 8 bin liseliyi birbirinden değerli ödüller de bekliyor. Organizasyonun 22. yılında yarışmanın ödülleri arasında, cazip para ödüllerinin yanı sıra eğitim sponsoru Okan Üniversitesi’nin üç öğrenciye vereceği Üstün Başarı Ödülleri kapsamında burs ödülleri de yer alıyor.

Yarışmanın “İcra” dalında ilk üçe giren gruplar için birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin 500 TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL, orkestra/sahne performansı dallarında ilk üçe giren gruplar için birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL, kız solist/erkek solist/enstrüman dallarında ilk üçe giren yarışmacılar için birincilik ödülü 3 bin TL, ikincilik ödülü 2 bin TL, üçüncülük ödülü bin TL oldu.

Okan Üniversitesi Üstün Başarı Ödülleri ise birincilik ödülü Okan Üniversitesi Konservatuvarı yüzde 100 Eğitim Bursu, ikincilik ödülü Okan Üniversitesi Konservatuvarı yüzde 70 Eğitim Bursu, üçüncülük ödülü Okan Üniversitesi Konservatuvarı yüzde 50 Eğitim Bursu şeklinde sıralandı. Bu kategorilerin dışında Basın Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde bir lise ve bir öğrenciye plaket verilecek.