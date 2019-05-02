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"Fizy İstanbul Müzik Haftası" 20 Haziran'da başlayacak

- Konserler, paneller, söyleşiler ve imza günlerinin yer alacağı etkinlik 30 Haziran'da sonra erecek

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İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin "ilk ve tek popüler kültür festivali" Fizy İstanbul Müzik Haftası, 20-30 Haziran'da, İstanbul'un birçok noktasında gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kenan Doğulu, MFÖ, Athena ve Edis gibi pek çok sevilen ismin sahne alacağı festival, Zorlu PSM, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, If Performance Hall, Vadistanbul, Jolly Joker, Moda Kayıkhane ve kültür merkezleri ile İstanbul'un her yerine yayılacak.

İlki geçen yıl gerçekleşen 200 bini aşkın müzikseveri birbirinden eğlenceli konserlerle buluşturan Fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yaz da yine Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak.

20-30 Haziranda yapılacak ve dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek konserler serisinde birçok sürpriz isim sahne alacak. Konserlerin yanı sıra paneller, söyleşiler ve etkinliklerle zenginleşecek Fizy İstanbul Müzik Haftası misafirlere popüler kültür festivali tecrübesi yaşatacak.

Atlantis Yapım ve SM Production iş birliği ile düzenlenen organizasyon, yerli ve yabancı sahnenin önemli isimlerini, 11 gün boyunca 50’den fazla konser ile ağırlıyor.

Fizy İstanbul Müzik Haftası'nda sahne alacağı kesinleşen sanatçılar "Athena, Brass Against, Bulutsuzluk Özlemi, Deniz Tekin, Eda Baba, Edis, Elektro Hafız, Ferhat Göçer, Feridun Düzağaç, Gökçan Sanlıman, Haluk Levent, Hüsnü Arkan, Kenan Doğulu, Light In Babylon, Lucia, Melike Şahin, Melisa Uzunaslan, MFÖ, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer, Niyazi Koyuncu, Nova Norda, Öykü Gürman, Pentagram, Samida, Selçuk Balcı, Selda Bağcan, Teoman, Yalın, Yeni Türkü, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Zuhal Olcay." Olarak sıralandı.

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Fizy İstanbul Müzik Haftası
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