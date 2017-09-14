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FKÖ'den ABD'ye "iki devletli çözüm" çağrısı

- FKÖ Yönetim Kurulu, ABD yönetimine iki devletli çözüm ilkesini benimseme çağrısı yaptı

FKÖ'den ABD'ye

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu, ABD yönetimine 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ilkesini benimseme çağrısında bulundu.

Kurulun Ramallah'taki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs, sınırlar, yerleşim birimleri ve mülteciler" gibi sorunların uluslararası kararlar doğrultusunda çözülmesinin desteklendiği yinelendi.

Açıklamada, Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimine, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ilkesini benimseme ve yerleşim birimlerinin illegal olduğunu tekit etme, Birleşmiş Milletlere (BM) de İsrail'i Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini durdurma ve yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlama konusunda gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

İsrail hükümetinin, aşırı sağcı Yahudi grupların artan eylemlerinin suç ortağı olmasına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, söz konusu grupların terör örgütleri listesine alınması da istendi.

Açıklamada, İsrail'in, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) dağıtılarak başka örgütlerin bünyesine alınması yönündeki çağrılarının, işlediği suçları örtbas etme çabası olduğu ve buna karşı konulacağını belirtildi.

Kurulun açıklamasında, Mısır'ın ulusal mutabakatın sağlanması ve Filistinli gruplar arasındaki parçalanmanın nedenlerinin ortadan kaldırılması için sarf ettiği çabaların memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

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ABDFKÖIsrail
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