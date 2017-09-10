Flamingoların göçü görsel şölen oluşturuyor

VAN (AA) - NECAT HAZAR/ALİ İHSAN ÖZTÜRK - Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü havzasında yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların sıcak bölgelere göçü, görsel şölen oluşturuyor.

Yaz döneminde kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Erçek Gölü ile Van Gölü'nün bazı bölümlerinde konaklayan flamingolar, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor.

Soğuk havanın etkisini göstermesiyle sıcak bölgelere gitmeye başlayan flamingoların göçü ise görsel şölen oluşturuyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü havzasının her yıl binlerce flamingonun yanı sıra birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Mevsim boyunca kuşların konakladığı bölgelerde araştırma yaptıklarını anlatan Aslan, kuşların doğal yaşam alanlarının korunması ve toplu ölümlerin engellenmesi için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile ortak projelere imza attıklarını belirten Aslan, havaların soğumasıyla Afrika ile İran'ın Urumiye Gölü ve Hazar Gölü çevresindeki sulak alanlara göç eden flamingoların, ilkbahar döneminde yeniden kentteki sulak alanlara geleceğini kaydetti.

- "Sulak alanları korumalıyız"

Merkez olarak yaban hayvanlarının konakladığı, ürediği yerleri sürekli kontrol edip aksaklıkları gidermeye çalıştıklarını dile getiren Aslan, "Geçtiğimiz yıl Akgöl, Erçek Karagündüz bölgelerinde bulunan flamingolar, bu yıl Edremit, Erciş, Muradiye ve Gevaş bölgelerinde de konakladı. Van Gölü etrafındaki sulak alanları yok etmezsek bütün kuşlar buraya akın edecek ve Van Gölü'nün etrafı 'kuş cenneti' olarak anılacak. Bunun turizme çok büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

"Allı turnaları buradan barışla, güzelliklerle ve sevgiyle gidecekleri yere uğurluyoruz." diyen Aslan, sulak alanların korunması konusunda herkesin duyarlı davranması gerektiğini vurguladı.

Doğanın ve doğal yaşam alanlarının korunması durumunda hayvanların kendiliğinden bölgeye geldiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Sonradan yapılacak suni sulakların kuşlar tarafından sevilmediğini bilmemiz gerekir. Bir işletme ya da park yapmak için sulak alanları bozarsanız milyonlarca canlıyı ortadan kaldırmış olursunuz. Flamingolar, İran'ın Urumiye bölgesinde kuluçkaya yatarlar. Ama onların rahatlığını sağlarsak, iyi beslenirlerse, bundan sonra burada kuluçkaya yatar ve yavrular."