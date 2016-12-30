Flamingoların Irak'taki

BAĞDAT (AA) - HAYDAR HADİ - MUEYYED TARFİ - Irak'ın güneyinde yer alan Dicle Nehri havzasındaki Ahvar bölgesine yoğun şekilde göç etmeye başlayan flamingoların burada acımasızca avlandığı belirtiliyor.

Sulak alanların narin ve nadir kuşu olarak bilinen flamingolar, kış mevsiminin gelmesiyle sıcak bölgelere göç etmeye başladı. Ahvar bölgesindeki Basra, Zikar ve Meysan kentlerine de yoğun bir şekilde göç eden flamingolar, burada yöre halkı tarafından avlanmaya maruz kalıyor.

Ülke yasalarına göre, hapis cezası bulunmasına rağmen avlanan flamingoların bir kısmının satıldığı bir kısmının da kesilerek yenildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada oldukça tepki topladı. Söz konusu duruma engel olmak isteyen bazı aktivistler de "Flamingolara dokunmayın" adıyla kampanya başlattı.

- Flamingolar 15 ila 25 dolar arasında satılıyor

AA muhabirine konuşan Ahvar bölgesi sakinlerinden Muhsin en-Nasiri, flamingoların farklı sebeplerle avlandığını belirterek, "Bazı avcılar flamingo gibi nadir kuşları satmak için avlarken bir diğer kısmı da keyif için avlıyor." dedi. Avcıların flamingoları 15 ila 25 dolar arasında sattığını söyleyen Nasiri, bu kuşları yemek için de avlayanlar bulunduğuna dikkati çekti.

Zikar Vilayeti Çevre Dairesi Müdürü Muhsin Aziz de acımasızca avlamanın ülke yasalarına göre 3 yıla kadar hapis cezası bulunduğu bilgisini vererek, kentteki güvenlik birimleriyle olayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Irak meclisi Tarım ve Su Kaynakları Komitesi üyesi Ali Safi, meclisin 3 gün sonra başlayacak oturumlarında konuyu ele alacaklarını bildirerek, "Ahvar'da flamingo gibi nadir kuşların acımasızca avlandığını duyduk. Komite olarak gerekli mercilere raporlarımızı ileterek, bunu yapanların cezalandırılmasını isteyeceğiz." diye konuştu.

Başbakan Haydar el-İbadi de salı günkü basın toplantısının ardından, olayın takipçisini olduğunu aktarmıştı.

Suda yüzen sazdan yapılmış çok sayıda evin bulunduğu ve Bataklık Araplarının yaşadığı Ahvar bölgesi, Basra, Zikar ve Meysan kentlerini kapsıyor. Dicle Nehri havzasında yer alan söz konusu bölgeye kış aylarında flamingo gibi nadir kuşlar göç ediyor.

Ahvar, İstanbul Kongre Merkezinde 17 Temmuz'da düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Toplantısı kapsamında dünya miras listesine eklenmişti.