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Ford "İyi Komşu Modu" ile motor sesini azalttı

- Ford, dünyada bir ilk olarak sunduğu yeni özelliği "İyi Komşu Modu" ile 2018 yılında pazara sunacağı Mustang GT'nin V8 motorunun sesini 10 desibel azalttı

Ford

İSTANBUL (AA) - Ford, dünyada bir ilk olarak sunduğu yeni özelliği "İyi Komşu Modu" ile 2018 yılında pazara sunacağı Mustang GT'nin V8 motorunun sesini 10 desibel azalttı.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 Mustang GT'lerde kullanılan "Aktif Valf Performans Egzos" teknolojisi, etrafı rahatsız etmemek için egzosun ses düzeyini otomatik olarak sınırlayabilen inovatif "İyi Komşu Modu"nu içeriyor.

Ford çalışanı Steve von Foerster'in bir şikayet sonrasında fikir babası olduğu sistem, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Foerster, V8 motora sahip Shelby GT350'sinin gürültüsü yüzünden komşusu tarafından polise şikayet edilince, hem Mustang tutkunlarını hem de komşularını mutlu edecek bir çözüm düşünmeye başladı. Foerster'in konuyu Ford Mustang mühendisleri ile konuşması üzerine geliştirilmiş bir egzos susturucu sistemi olan ve "İyi Komşu Modu" olarak isimlendirilen "Sessiz Başlangıç Modu" hayata geçirildi.

Araştırmalara göre, 70 desibelin üstündeki birçok ses, insan kulağı için rahatsızlık verici. Ranker.com tarafından yapılan araştırmaya göre de insanları en çok rahatsız eden gürültülerin başında araç motoru sesi, inşaat gürültüsü ve köpek havlaması geliyor.

Standart Mustang GT'nin 82 desibel olan ses seviyesinden 10 desibel daha düşük ses seviyesi sunabilen "İyi Komşu Modu" istenildiği zaman kapatılarak Mustang'in güçlü V8 motor sesinin yeniden alınabilmesini de sağlıyor.

"İyi Komşu Modu" ile Mustang sahipleri, diledikleri saat aralıklarında alarm kurar gibi bu özelliği devreye alabiliyor.

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Fordİyi Komşu ModuMustang GT
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