Ford Motorsport Türkiye, Yeşil Bursa Rallisi'nde liderliği sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Ford Motorspor Türkiye ekipleri 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun 4'üncü yarışı 43'üncü Yeşil Bursa Rallisi'nde 4 çeker ve 2 çeker kategorilerinde ilk sırayı aldı.

Ford Motorsport'tan yapılan açıklamaya göre, Ford Motorspor Türkiye adına 4 çeker kategorisinde mücadele eden Redbull sporcusu Yağız Avcı ralliyi ilk sırada tamamlayarak 6’ncı Türkiye Şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı daha başarı ile geçti ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nda genel klasmanda ilk sıradaki yerini de korudu.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, 3-5 Ağustos'ta Bursa'da düzenlendi. Bu yıl 43'üncüsü gerçekleşen, Orhaneli - Keles bölgesindeki 107,75 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu ise 467,03 kilometre olan Yeşil Bursa Rallisi'nin sembolik startı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden alındı.



Sezon genelinde olduğu gibi bir kez daha büyük bir heyecana sahne olan ve son etaba kadar büyük çekişmenin yaşandığı asfalt zemine sahip Yeşil Bursa Rallisi’nde Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2 ve ST araçlar ile yarıştılar ve sıcak havanın yarattığı ekstra baskıya rağmen yarışı çok başarılı bir şekilde tamamladı.



Yeşil Bursa Rallisi sonrası Türkiye Ralli Şampiyonası’nda pilotlar, takımlar, iki çeker kategorilerinde Ford Motorsport Türkiye’nin liderliği devam ediyor.







- Ford Motorspor Türkiye ekipleri yarışı domine etti





İlk defa 2004 yılında Ford Motorsport Türkiye çatısı altında yarışmaya başlayan Yağız Avcı, bu sezon yarıştığı dünyada "yılın motoru" ödüllü EcoBoost motora sahip güçlü 4 çeker Fiesta R5 aracı ile sezonun ilk 2 yarışında olduğu gibi co-pilot koltuğunda Onur Vatansever’in desteğini de arkasına aldı.

Rekabetin en üst düzeyde olduğu 4 çeker kategorisinde son ana kadar soğukkanlılığını koruyan Yağız Avcı podyumun en üst basamağına çıkmayı başardı ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nda altıncı şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.



4 çeker kategorisinde yine 4 çeker Fiesta R5 ile mücade eden Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi ise yarışı 3’üncü sırada tamamladı. Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde mücadelesini sürdüren Deniz Fahri Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk 4 yarışı sonra 3'ncülük koltuğundaki yerini de sağlamlaştırdı.



Mücadelenin yoğun yaşandığı 2 çeker kategorisinde ise 1.0L EcoBoost Fiesta R2T ile mücade eden Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi tüm rakiplerinin önünde zorlu ralliyi kendi kategorilerinde ilk sırada tamamlarken genel klasmanda da 4’üncülüğü elde etiler.



Yeşil Bursa Ralli’sinde Ford Motorspor Türkiye çatısı altında start alan 16 Fiesta aracın tamamı bitiş çizgisine gelmeyi başarırken genel klasmanda ilk 10’da toplam 6 Fiesta yer aldı.







- Fiesta Rally Cup’ta 14 ekip yarıştı





Ford Motorspor Türkiye çatısı altında uzun bir aradan sonra geçtiğimiz sene itibariyle yeniden düzenlenmeye başlayan ve Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi ile birlikte yapılan, 2 çeker araçların yarıştığı Fiesta Rally Cup organizasyonu da yoğun bir çekişmeye sahne oldu.



14 Fiesta aracın kıyasıya mücadelesine tanık olan Yeşil Bursa Rallisi’nde Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi Fiesta R2T ile Fiesta Rally Cup’ı ilk sırada bitirirken, Bulgar ekip Georgi Geradzhiev-Georgi Gadzhev Fiesta R2 ile ikinci, İsmet Toktaş-Sedat Bostancı ikilisi ise Fiesta R2T ile üçüncü sırayı aldı.



Fiesta Rally Cup ile ilgili daha fazla bilgiye "www.fiestarallycup.com" adresinden ulaşılabilir.







- "Takım olarak çok başarılı bir yarış çıkarttık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford MotorSport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı şunları kaydetti:



"Toplam 16 ekiple katıldığımız zorlu Yeşil Burs Rallisi’nde tüm ekiplerimizin finish görmesi ve ilk 10 içerisinden 6 ekibimizin yer alması bizi çok mutlu etti. Ayrıca, genel klasmanda ilk 3 içerisinde Yağız Avcı ile 1'inciliği ve Deniz Fahri ile de 3'üncülüğü almamız bizim için çok değerli. Şimdi sırada sezon başından bu yana sabırsızlıkla beklediğimiz, 13-16 Eylül'de Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı olarak Türkiye’de yapılacak olan Marmaris Rallisi var. 8 yıl aradan sonra ülkemize geri gelen bu önemli spor organizasyonuna özellikle otomobil ve ralli meraklılarının büyük ilgi göstereceğini düşünüyorum."