Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon dünya food istanbul mersin
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
Kırşehir'de buğday hasadına erken başlandı
Bozkırda 'erken hasat'
ATO'dan imar barışında çifte talep
ATO'dan çifte talep
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te

Ford Otomotiv Sanayi'den üst düzey atamalara ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Ford Otomotiv Sanayi, Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Cemil Cem Temel'in 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna...

Ford Otomotiv Sanayi'den üst düzey atamalara ilişkin açıklama
banner17

İSTANBUL (AA) - Ford Otomotiv Sanayi, Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Cemil Cem Temel'in 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandığını duyurdu.

Ford Otomotiv Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Cemil Cem Temel'in Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna, Satınalma Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Güven Özyurt'un Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna, Satınalma Direktörü görevini yürüten Murat Senir'in Satınalma Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmasına karar verildiği bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ford Otomotiv
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5