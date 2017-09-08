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Ford Otomotiv yönetiminde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Ford Otomotiv Sanayi AŞ, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten James Duncan Farley Jr'ın Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle bugünden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu...

Ford Otomotiv yönetiminde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Ford Otomotiv Sanayi AŞ, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten James Duncan Farley Jr'ın Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle bugünden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Ford Otomotiv'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 23 Mart 2017'de yapılan olağan genel kurul toplantısında, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilerek yönetim kurulu üyeliğine seçilen ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten James Duncan Farley Jr'ın, Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle bugünden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

Halen yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmekte olan Steven Robert Armstrong'un yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak atandığı belirtilen açıklamada, boşalan yönetim kurulu üyeliğine C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Joseph Bakaj'ın toplanacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atandığı kaydedildi.

Açıklamada, James Duncan Farley Jr yerine ücret komitesine Steven Robert Armstrong'ın seçilmesine karar verildiği de bildirildi.


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Ford Otomotiv
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