Ford Otosan, 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türk otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Ford Otosan, 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda, inovasyon ve dijitalleşme merkezli yaklaşımını, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede katedilen mesafe ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için yürütülen programlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ford Otosan, Global Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan GRI Standartları’nın temel ilkeleri doğrultusunda hazırladığı ve 1 Ocak-31 Aralık 2017 dönemini kapsayan 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Sürdürülebilirlik alanında gösterdiği performansla 2017 yılında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki yerini bu yıl da koruyan Ford Otosan, sorumlu yatırım konusunda uluslararası ölçekte kabul gören “FTSE4Good-Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi”nde yer almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.





- "Yarattığımız olumlu etkinin alanını genişletmeyi hedefliyoruz"





Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sosyal, çevresel ve ekonomik çalışma alanlarında küresel ve yerel gündemi takip ederek şirket faaliyetlerini şekillendirdiklerini ifade etti.

Ford Otosan olarak üretim, satış, ihracat, dağıttıkları kar payı ve istihdam dahil olmak üzere pek çok alanda tarihlerinin en yüksek performansına ulaştıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirten Yenigün, güçlü finansal performanslarını çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamaya yönelik uygulamalarla desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Oluşturdukları açık inovasyon stratejisiyle uyumlu şekilde, akıllı mobilite, Endüstri 4.0, bağlı araçlar ve dijitalleşme gibi alanlarda paydaşlarıyla birlikte yenilikçi fikirler geliştirdiklerini anlatan Yenigün, şunları kaydetti:

"Atıkları değerlendirme çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz proje ile çay atıklarından alternatif bir iç gövde parçası tasarlamayı başardık. Geliştirdiğimiz yenilikçi fikirlerle çevresel etkilerin yönetimi konusunda büyük yol kat ettik. 11 bin 501 çalışanla istihdamda rekorumuzu kırdığımız 2017 yılında kadın çalışan sayımızda yüzde 26 artış sağladık ve başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere pek çok alanda toplumsal yatırımlarımızı sürdürdük. Kadın çalışan sayımız en yüksek orana ulaşırken, kız öğrencileri mühendis olmaya teşvik etmek amacıyla başlattığımız 'Bal Arıları Mühendis Oluyor' projemiz kapsamında 10 bine yakın kız öğrenciye ulaştık."

Haydar Yenigün, Koç-Ford eşit ortaklığının 20'nci yılını tamamladığı bu yılda, Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonlarına ulaşmak için önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bu kapsamda yaptığımız çalışmaları 2017 Sürdürülebilirlik Raporumuz aracılığıyla paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşarak yarattığımız olumlu etkinin alanını genişletmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımızla birlikte katma değer yaratmaya devam edeceğiz.” "ifadelerini kullandı.





- Doğal kaynaklar üzerindeki etki azaltıldı





Ford Otosan, 2017 yılında çevresel etkilerin yönetimi konusundaki gelişim trendini sürdürdü. 2016 yılında 0,58 ton karbondioksit/araç olan emisyon salınımı, 2017’de 0,52 ton karbondioksit/araç düzeyine, temiz su tüketiminde ise 2,98 metreküp/araçtan 2,74 metreküp/araç düzeyine indirildi.

Yıl boyunca gerçekleştirdiği enerji verimliliği projeleriyle 72 bin GJ enerji tasarrufu yapan Ford Otosan, 5 bin ton eşdeğeri karbondioksit azaltımı sağladı.2017’de 2016 yılına kıyasla yüzde 10 artışla, 400 bin metreküpün üzerinde su geri kazanımı sağlayan şirket, 2021’e kadar ürettiği araç başına su tüketimini yüzde 6 azaltacağını duyurdu.WWF Türkiye Yeşil Ofis Programı’na katılan ilk otomotiv şirketi unvanına da sahip olan Ford Otosan, Sancaktepe lokasyonunda bin 711 çalışanla Yeşil Ofis Programını uygulamaya başladı.

10 aylık süre içerisinde yapılan iyileştirmeler sonucu kağıt tüketiminde yüzde 10, kağıt bardak tüketiminde yüzde 12, su tüketiminde yüzde 9, elektrik kullanımında ise yüzde 10’luk tasarruf sağlamayı başardı.



2017’de güncellediği İklim Değişikliği Eylem Planı ile tüm üretim faaliyetlerinde sera gazı emisyonlarının ve araç başına enerji tüketiminin azaltılması gibi konuları önceliğine alan şirket, bu alanlarda önemli ilerlemeler kaydetti.Hava kirliliği yaratan uçucu organik bileşikleri (VOCs) önlemek adına Gölcük Fabrikası’nda su bazlı boyalar kullanan Ford Otosan, 2021 yılına yönelik belirlediği hedeflerle uçucu organik bileşen emisyonlarını gram/metrekare olarak yüzde 2, üretilen araç başına karbondioksit emisyonunu ise yüzde 2 azaltacak.





- En fazla kadın çalışan istihdam eden otomotiv şirketi





Ford Otosan, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına ve uygulamalarına yol göstermesi açısından yerel ve uluslararası inisiyatiflere katılarak sundukları ilkeleri benimsiyor.

Şirket, bu kapsamda 2013’de İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni imzaladı ve HeForShe hareketine dahil oldu. 2016 yılında ise UN Women tarafından geliştirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayarak bu alandaki taahhütlerini geliştirdi. Ford Otosan, her iki ofis çalışanından ve her dört saha çalışanından birinin kadın olması yönünde bir hedef belirledi ve 2017 yılında kadın çalışan sayısında yüzde 26 artış sağladı. Şirket, tüm kademelerdeki kadın istihdamının yanı sıra kadın çalışanların yönetimde söz sahibi olmalarını destekliyor.

Ford Otosan Ar -Ge mühendislerinin de imzası bulunan ve Türkiye’de üretilen 2.0L yeni EcoBlue motor, sürtünmeyi azaltan tasarımıyla 2.2L motora oranla yüzde 13 yakıt tasarrufu sağlıyor ve yeni motor mimarisi ile Euro 6 ve Euro 7 standartlarını karşılayarak düşük NOx ve sera gazı salım değerlerine ulaşıyor.

Akıllı Mobilite, elektrikli ve otonom araçlar konusuna öncelik veren Ford Otosan, Ford’un 2022’ye kadar 40 tane hibrit ve elektrikli araç geliştirme hedefine de katkıda bulunuyor. Şirket, Türkiye’de üretilen Ford Transit Custom aracını elektrikli hibrit (PHEV) versiyonuyla 2018’de devreye almaya planlıyor.

“Yarının Şehri” konsepti ile geleceğin akıllı şehirlerinde ulaşım çözümleri geliştirme vizyonuyla hareket eden Ford Otosan, dünyada bir otomotiv şirketi tarafından hayata geçirilmiş “ilk mobil navigasyon” uygulaması olan Easy Route ile binlerce kişinin hayatına kolaylık sağlamayı sürdürüyor. Bugüne kadar yaklaşık 233 bin kişi tarafından indirilen uygulamanın toplam aktif kullanıcı sayısı 80 bini aşarken, 2019 sonu itibarıyla ise 475 bin kullanıcı sayısına ulaşılması hedefleniyor.





- Çay atıklarından alternatif iç gövde parçası tasarlanıyor





Atıkların değerlendirilerek üretim süreçlerine dahil edilmesiyle atık yönetimine yenilikçi ve üretken bir bakış açısı getiren Ford Otosan, bu kapsamda, çay atıklarından alternatif bir iç gövde parçası üretmeyi başardı.Şirket, böylece, hem kaynak kullanımı ve atık oluşumunu azalttı hem de ürettiği yeni parçanın daha hafif olması nedeniyle daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük sera gazı emisyonuna sebep olmasını sağladık.İnovasyon anlayışını sürdürülebilirlikle birleştiren Ford Otosan, kahve atıklarının da üretimde değerlendirilmesine yönelik bir proje üzerinde daha çalışmalarını sürdürüyor.