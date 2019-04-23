Ford Otosan, insanları omurilik felçlilerine umut olmak için koşmaya çağırıyor

İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın farklı noktasındaki 12 şehirde düzenlenen Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağı, 5 Mayıs'ta tüm dünya ile eş zamanlı olarak İzmir'de Ford Otosan’ın desteğiyle gerçekleşecek.

Ford açıklamasına göre, sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteği hız kesmeden sürdüren Ford Otosan, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla global çapta düzenlenen Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağının bu yıl da ana destekçisi olmaya devam ediyor.

Dünyanın farklı noktasındaki 12 şehirde düzenlenen Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağı, bu yıl 5 Mayıs'ta tüm dünya ile eş zamanlı olarak İzmir'de Ford Otosan’ın desteğiyle yapılacak.



Dünyada ilk ve tek olan konsepti ile Wings for Life World Run’ın 4 yıldır ana sponsoru olan Ford Otosan, geçen yıl Türkiye’deki en kalabalık, dünyadaki ise 3. büyük olma unvanını kazanmıştı. Ford Otosan, bu yıl daha fazla bağış toplamak ve daha fazla insana umut olmak için "Benim Elim Senin Elin" kampanyasını hayata geçirdi.

Böylece farkındalık oluşturmayı ve katılımcı sayısını artırmayı amaçlayan Ford Team katılımcıları, kampanya kapsamında #sennedenkoşuyorsun hashtag’iyle "Benim Elim Senin Elin" yazan eldivenleriyle koşacak. Binlerce insanın katılması beklenen Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağında, Ford Team’e katılıp koşmak için www.ford.com.tr/wings-for-life adresinden kayıt olunabiliyor.





- "Bu yıl 'Benim Elim Senin Elin' diyerek daha fazla insana umut olacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Wings for Life World Run’ı bu yıl #sennedenkoşuyorsun hashtag'i ve "Benim Elim Senin Elin" kampanyasıyla desteklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Ford Otosan olarak, hem kurumsal çalışmalarımız hem de çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi birçok alanda çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. 4 yıldır ana destekçisi olduğumuz Wings for Life World Run’da bu yıl en kalabalık ve en fazla bağış toplayan takım olarak daha fazla insana umut olmak ve omurilik felci konusunda farkındalığı arttırmak çin 'Benim Elim Senin Elin' kampanyamızı başlattık.

Omurilik felçlileri tekerlekli sandalyelerini kullanırken ellerinden güç alıyorlar. Bu sebeple de eldiven kullanıyorlar. Biz de Ford Team olarak onların yanında olduğumuzu göstermek için 'Benim Elim Senin Elin' yazan eldivenlerimizle koşacağız. Bu vesileyle omurilik felçlilerine destek olmak ve bu hareketin bir parçası olmak isteyen herkesi 5 Mayıs’ta Ford Team’le birlikte koşmaya davet ediyoruz."

