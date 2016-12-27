Ford Otosan, mühendislik ihracatının da lideri oldu

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) düzenlediği "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında "Mühendislik Hizmetleri" alanında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, TİM'in "Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında, 2015 yılında gerçekleştirdiği 80 milyon dolarlık mühendislik ihracatıyla Türkiye'nin lider kuruluşu seçildi.

Şirket, son 5 yılda Türkiye'den dünyaya 320 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı gerçekleştirdi. Bugün sahip olduğu yüksek mühendislik seviyesi Ford Otosan'ı ihracat liderliği ve Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi şirketi konumuna taşırken, aynı zamanda şirkete, sektörün patent lideri unvanını da kazandırdı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye otomotiv sektörünün en büyük Ar-Ge yapılanmasına sahip şirketi olarak sadece ürün değil, aynı zamanda mühendislik ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını kaydetti.

Neredeyse kuruluşlarından bu yana gerçekleştirdikleri mühendislik çalışmalarıyla yerel ve global anlamda büyük başarılara imza attıklarını bildiren Yenigün, Ford Otosan olarak kendi ürettikleri ürünlerin yanı sıra Ford'un global ürünlerinin geliştirilmesinde de önemli rol oynadıklarına dikkati çekti.

Yenigün, Ford'un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olduklarını belirterek, "Ford'un global tüm hafif ticari ve binek araçlarının, başta dizel olmak üzere, motor ve güç aktarma sistemlerinin tasarım ve mühendisliği için destek merkezi konumundayız. Geçmiş yıllarda teknoloji ithal ederken, bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimizle teknoloji ihraç ediyoruz. Dünyanın en büyük kamyon pazarı olan Çin’de, Ecotorq motorlarının üretimi için JMC firması ile motor dahil olmak üzere komple kamyon üretimi için teknoloji lisans anlaşması imzaladık. Yüzde 100 yerli mühendislik gücü ile geliştirilen çekici, kamyon ve Ecotorq motorlarımız Çin pazarı için Çin’de üretilecek ve satılacak." ifadelerini kullandı.

Yenigün, bin 500 Ar-Ge mühendisiyle sadece Türkiye'de değil, tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalıştıklarını, ihracat ve Ar-Ge güçleriyle Türkiye ekonomisine katkılarını sürdüreceklerini kaydetti.



