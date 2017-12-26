Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Lokman Kurt Vahap Çelik Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Ford Otosan'a "İstihdam Seferberliği Ödülü"

- Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün: - "Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan olarak, gelecek başarılarımızın teminatının insan kaynağımız olduğunu biliyoruz ve yenilikçi uygulamalarımızla bu değerli kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz" - "2016 sonunda 10 bin 261 olan toplam çalışan sayımız, 3. çeyrek itibarıyla 11 bin 297'ye ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Türkiye ihracatı liderliğimiz ve sektörde istihdama yaptığımız öncülükle ülkemiz ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Ford Otosan'a

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, "İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni"nde istihdamını en fazla artıran kurumlar arasına girerek, ödüle layık görüldü.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl ilki gerçekleştirilen ödül töreninde imalat sanayi sektöründe istihdamını en çok artıran 3 kurumdan biri olarak ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen törende Ford Otosan'ın ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'e takdim edildi.

Ödül töreninde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.


- "2017 yılında istihdamımızı yüzde 10 artırdık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, aldıkları ödülden dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan olarak, gelecek başarılarımızın teminatının insan kaynağımız olduğunu biliyoruz ve yenilikçi uygulamalarımızla bu değerli kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sadece bu yılın ilk 9 ayında istihdamlarını geçen seneye göre yüzde 10'un üzerinde artırdıklarını aktaran Yenigün, "2016 sonunda 10 bin 261 olan toplam çalışan sayımız, 3. çeyrek itibarıyla 11 bin 297'ye ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Türkiye ihracatı liderliğimiz ve sektörde istihdama yaptığımız öncülükle ülkemiz ekonomisine katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ford Otosan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5