banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar otomotiv moda Trabzon pamuk dünya
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı

Ford Otosan'dan öğrenciler için araç hibesi

SAKARYA (AA) - Ford Otosan tarafından "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç hibe...

Ford Otosan'dan öğrenciler için araç hibesi
banner17

SAKARYA (AA) - Ford Otosan tarafından "Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamında, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç hibe edildi.

Arifiye ilçesinde Ford Akgün bayisindeki araç teslim töreninde şirket yetkilileri hibe edilen aracın anahtarını, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a teslim etti.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ford Otosan'ın Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne araç teslimi için bir araya geldiklerini söyledi.

Mesleki eğitimde sadece eğitim camiasının değil, sektörün de sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu değişime hızlı ayak uydurabilmenin yolu ve en etkili rolü, sektörle iş birliğidir. Mesleki alanda aradığımız şey; beceri eğitimi. O nedenle sektör temsilcilerimize üretime yönelik ürünlerinizin bazı parçalarını bizim okullarımıza sipariş verin diyoruz. Bunu bizim çocuklarımız üretsinler, ürettikleri üründen elde ettikleri gelirler destekleyici, motive edici unsurlar olsun. Öğrencilerimiz, becerisi geliştiği oranda iş yapacak ve bu oranda okulun döner sermaye işletmesinden gelir elde edecek. Bu, sektörle aidiyet duygusunu artıracağından mesleki eğitime büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Sakarya'daki sektör temsilcilerimizi bizimle iş birliğine davet ediyorum. İnşallah Sakarya'mızı mesleki eğitimde olması gereken yere birlikte taşıyalım."

Ford Otosan Satış Sonrası Bölge Müdürü Sinan Neccar da Türkiye çapında toplam 71 meslek lisesine Ford Otosan'ın araç hibe ettiğini, bunlardan birini Sakarya'ya verdiklerini belirtti.

Neccar hibe edilen aracın öğrencilerin sektöre girmesine vesile olmasını temenni etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiFordHibe AraçMilli EğitimöğrenciSAKARYASakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1