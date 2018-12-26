Ford Otosan'ın engelleri aşan projesine global ödül

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Yeniköy Fabrikası’nda görevli montaj ekibinin, işitme engelli çalışma arkadaşları ile sağlıklı ve verimli iletişim kurmak amacıyla yürüttüğü “İşaret Dili ile Dokunuş” projesi, Ford Motor Company tarafından “Global Diversity and Inclusion” (Faklılıklara Saygı) ödülüne layık görüldü.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, farklı engel sınıflarındaki bireylere istihdam fırsatı sunan "engelli dostu" Ford Otosan Yeniköy Fabrikası’nda yürütülen çalışmalar hem ulusal hem de uluslararası çapta ödüllendirilmeye devam ediyor.

Fabrikada görevli montaj ekibinin, işitme engelli çalışma arkadaşları ile daha sağlıklı ve verimli iletişim kurmak amacıyla yürüttüğü “İşaret Dili ile Dokunuş” projesi, Ford Motor Company tarafından 2018 CLAD (Chairman Leadership Award for Diversity) ödülünün ardından “Global Diversity and Inclusion” (Faklılıklara Saygı) ödülünü aldı.

“İşaret Dili ile Dokunuş” projesi, Ford Otosan Yeniköy Fabrikası’nda 2018 yılında başlatıldı. Montaj Atölyesi çalışanlarının yürüttüğü proje kapsamında operatör, takım lideri, teknisyen, mühendis ve ekip liderlerinden oluşan 15 gönüllü çalışan, Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı işaret dili eğitimi aldı.

Eğitimini tamamlayan çalışanlar ile engelli çalışanların tercümana ihtiyaç duymaksızın iletişim kurmasını sağlayan proje, acil durumlarda hayati önem taşıyan iletişim engelini de ortadan kaldırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford’un dünya çapındaki tesislerinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği bir ödüle değer görüldükleri için gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Ford Otosan olarak istihdamda fırsat eşitliğini savunuyor ve uygun koşullar sağlandığında engel durumu fark etmeksizin her bireyin üretime katılabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda şirketimiz ve gönüllü çalışanlarımız ile mevcut tesislerimizde engelli çalışanlarımızın çalışma ve sosyal yaşam alanlarında sağlıklı, güvenli, ergonomik ve diğer çalışma arkadaşlarıyla bir bütün olarak faaliyet göstermelerinin koşullarını oluşturmayı hedefledik. 2014 yılında hizmete sunduğumuz Yeniköy Fabrikamızı yüzde 100 erişilebilir 'Engelli Dostu Fabrika' olarak inşa ettik. Üretim alanlarımızı engelli dostu haline getirdik ve bu sayede ‘engelliler sanayi tesislerinde çalışamaz’ önyargısını yıktık. Önyargıları yıkan çalışmalarımızın bu derece kıymetli ödüllere layık görülmesinden mutluluk duyuyoruz."





- Engelli Dostu Fabrika





Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) "2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri" organizasyonunda, “Engelli Dostu Bir Fabrika” projesi ile "Büyük Ödül" kazanan Ford Otosan Yeniköy Fabrikası, engelli bireylerin çalışabileceği bir tesis olarak öne çıkıyor.

Fabrikadaki rampalardan bariyerlere, özel yaya yollarından atölyelere kadar pek çok alan, engelli çalışanların kullanabileceği şekilde tasarlandı. Yeniköy Fabrikası’nın kaynak atölyesi, ergonomik sehpalar sayesinde işitme engelli, ortopedik engelli, ampute engelliler ile kalp rahatsızlığı bulunanların çalışmasına uygun hale getirildi.

Fabrikanın montaj atölyesinde ise tekerlekli sandalyeli çalışanlar için tasarlanmış “Montaj Kapı Hattı”, down sendromlu çalışanlar için dizayn edilmiş proses hatları bulunuyor. Fabrikada engelli bireylerin oryantasyon sürecini kolaylaştırmak için “kanka” ismi verilen sistemi yürütülüyor. Bunların yanı sıra tesiste ortopedik engellilere özel güvenlik ayakkabıları sunuluyor ve tekerlekli sandalyeli çalışanların transferi için tasarlanan Transit Custom araç ile ulaşım sağlanıyor.