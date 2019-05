Ford Otosan'ın iş sağlığı ve güvenliği projelerine 3 ödül

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, Ford Motor Company'nin geleneksel İş Sağlığı Güvenliği Ödülleri organizasyonu “President Health and Safety Award (PHSA)” tarafından bu yıl 3 ayrı dalda ödülün sahibi oldu.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv sanayisinin öncü şirketi Ford Otosan, Ford Motor Company'nin geleneksel İş Sağlığı Güvenliği Ödülleri organizasyonu PHSA tarafından 3 ayrı dalda ödüle layık görüldü.

İş Sağlığı Güvenliği Ödülleri’nde 3 ödüle birden layık görülen Ford Otosan, “Endüstriyel Hijyen” kategorisinde Yeniköy Fabrikası Gövde Üretim Müdürlüğü “Esnek Kanallı Duman Emiş Sistemi (Flexible Fume Extraction)” projesiyle Global Birinciliği sahibi oldu.

Ford Otosan ayrıca, sadece üretim alanlarında değil, tüm şirket genelindeki çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemli olduğunun farkındalığı ile hayata geçirilen “Mobil NVH (Gürültü/Titreşim/Sertlik) Palet Sistemi” projesi ile “Üretim Dışı Birimler İş Güvenliği ve Ergonomi İnovasyon” kategorisinde Avrupa Birinciliğini elde etti.

Ford Otosan’ın 2019 Yılın Uluslararası Kamyonu Ödüllü F-MAX çekicisinin de üretildiği Eskişehir’deki İnönü Fabrikası ise geçen yılın ardından ikinci kez “Kayıp Günlü İş Kazası Frekansı”nda “En İyi Performans” sergileyen üretim tesisi ödülüne layık görüldü.





- “İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda global çapta örnek olmaya devam ediyoruz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford dünyasında büyük öneme sahip olan İş Sağlığı Güvenliği Ödülleri'nde Ford Otosan'ın 3 ayrı dalda 3 ödüle layık görülmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri Ford Otosan olarak, elde ettiğimiz başarı ve tecrübelerin kaynağında her şeyden önce insan kaynağımız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Tüm iş süreçlerimizde bize bir rehber olan ‘Ford Otosan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’ doğrultusunda işyerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal ve kurumsal çalışma şartlarını karşılayarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını oluşturmak öncelikli hedefimiz. Ancak hepsinden önemlisi her bir çalışma arkadaşımızın güvenle ve sağlıkla iş yapmasını sağlamaktaki başarımızın asıl kazanımımız olduğuna inanıyoruz. Bunu her yıl kazandığımız önemli ödüllerle de kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödüllerle birlikte, otomotiv dünyasına global çapta bir örnek ve rol model olmaya devam ediyoruz.”