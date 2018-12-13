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Ford Trucks’tan yılın kaçırılmayacak son kampanyası

- Ford Trucks, Aralık ayında çekici, inşaat ve yol serisi araçlarında 250 bin TL’ye, 12 ay vade, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor

Ford Trucks’tan yılın kaçırılmayacak son kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Ford Trucks, Aralık ayında çekici, inşaat ve yol serisi araçlarında 250 bin TL’ye, 12 ay vade, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Trucks, Aralık ayında çekici, inşaat ve yol serisi araçlarında 250 bin TL’ye, 12 ay vade, yüzde 0 faiz fırsatı sağlıyor. Kampanyaya 4x2 yol kamyonları, 6x2 hafif inşaat serisi ve 6x2 hafif yol kamyonları dahil değil.


- TruckMarket’te Aralık ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı

2. el ağır ticari araçta güven arayanların adresi TruckMarket ise satışa sunduğu her marka ve model 2. el kamyon ve çekici için en uygun vade ve faiz oranlarıyla kişiye özel finansman çözümleri sunmaya devam ediyor.

TruckMarket, Aralık ayına özel kampanyası ile Ford Trucks güvencesine sahip 2. El Ford Trucks marka ve model araçları 100 bin TL krediye, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatıyla müşterilerine sunuyor.

TruckMarket’te kredi başvurusu, kasko ve sigorta işlemleri için tek noktadan hizmet alınabiliyor. Ayrıca, müşterilere banka iş birlikleri ile düşük faizli kredilerden yararlanma fırsatı sağlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ford TrucksKampanya
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