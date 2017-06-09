İSTANBUL (AA) - Ford, haziran ayında hem binek hem de ticari modellerde müşterilerine "0 faiz" fırsatı ve peşin alım indirimleri sunmaya devam ediyor.

Ford'dan yapılan açıklamada şirketin haziran ayında hem binek hem de ticari modellerde müşterilerine "0 faiz" fırsatı ve peşin alım indirimleri sunmaya devam ettiği bildirildi.

Focus ve Courier modellerinde de haziran ayı boyunca Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 lira indirim Ford müşterilerini bekliyor.

Ford, haziran ayında müşterilerine binek araçlarda "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko alınması durumunda 30 bin lira, 18 ay ve faizsiz kampanyasını ve bu paketten yararlanmayan müşterileri için de 30 bin lira, 15 ay, yüzde 0 faiz kampanyası sunuyor.

Ayrıca sıfır faiz kampanyasını tercih etmeyen müşteriler için de yüzde 1 peşin alım indirimi sunuluyor.

Ford'un 2017 model yılı Kuga ve Courier Journey model araçlarda 20 bin lira, 20 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası haziran ayında da devam ederken, "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alan müşterilerine ise 20 bin lira, 20 ay, yüzde 0,95 faiz desteği de sunmaya devam ediyor.





-Ticaride yaza özel kampanyalar





Transit minibüs modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alınması durumunda 55 bin lira, 12 ay, yüzde 0 faiz kampanyasını haziran ayında da sürdüren Ford, paketten yararlanmayan müşterilerine için 50 bin lira, 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuyor.

Buna ek olarak, haziran ayında Transit Minibüs Okul Taşıtı modelleri için ilk 3 ay ödemesiz 40 bin lira, 12 Ay vade, sıfır faiz kredi kampanyası da Ford müşterilerini bekliyor.

Ayrıca, Courier modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alınması durumunda 36 bin lira, 18 ay, yüzde 0 faiz kampanyası haziran ayında da devam ederken, paketten yararlanmayan müşterilere 30 bin lira, 18 ay, yüzde 0 faiz kampanyası sunuluyor.

Custom, Transit, Connect ve Ranger modellerinde "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında FKasko satın alınması durumunda ise 24 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faiz destekli kredi kampanyası sunulurken, kampanyadan yararlanmayan ve destekli krediyi kullanmayan müşteriler için 20 bin lira, 20 ay, yüzde 0 faiz destekli kredi kampanyası ve peşin alım indirimleri devam ediyor.

Sıfır faiz kampanyasını tercih etmeyen müşteriler için 2017 Model Transit Van, Transit Kamyonet, Custom Van, Custom Kombi, Custom Kombi Van müşterileri için yüzde 2, Connect ve Ranger modellerinde yüzde 1 peşin alım indirimi sunuluyor.





-Ford Trucks da haziranda faizleri sıfırlıyor





Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks da haziran ayında düzenlediği kampanyalarla bu yaz da müşterilerine avantajlı ve cazip teklifler sunuyor.

Haziran'da Ford Trucks Yol Serisi modellerinde 130 bin lira, 12 ay ve yüzde 0 faiz destekli kredi kampanyası devam ederken, çekici serisi modellerinde de 200 bin lira, 12 ay, yüzde 0 faiz veya 50 bin avro, 24 ay, yüzde 0 faiz destekli iki yeni kredi kampanyası daha müşterilere sunuluyor.

Ford kampanyaları hakkında detaylı bilgiye Ford yetkili satıcılarında ve www.ford.com.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.