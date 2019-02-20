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Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit Hizalayan Yatağa" ilham verdi

- Ford'un "Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı" teknolojisi, kişinin yatakta kendi tarafından uzaklaştığını algılamak için basınç sensörleri kullanan ve entegre bir taşıyıcı bant yardımıyla kişiyi "nazikçe" olması gereken yere geri getiren "Şerit Hizalayan Yatağa" ilham verdi

Ford'un geliştirdiği teknoloji
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İSTANBUL (AA) - Ford'un geliştirdiği "Şerit Hizalayan Yatak" ile çiftlerin yatakta kendi alanlarını koruma mücadelesi sona eriyor.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, ilhamını pek çok Ford aracında kullanılan ve yol çizgilerini takip ederek sürücülerin şeridinde kalmasını sağlayan "Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı" teknolojisinden alan söz konusu özel yatak, çiftlere kaliteli, huzurlu ve rahat bir uyku vadediyor.

Yatağını "fazla yer kaplayan" eşi ile paylaşan pek çok kişi, kendi alanını korumaya çalışmak için uyku kalitesinden ödün veriyor. Araştırmalar, çiftlerin 4’te birinin tek başınayken daha iyi uyuduğunu ve uyku kaybının zaman içinde evde, işte, yolda yaralanma ve kaza riskini arttırdığını gösteriyor.

Buna çare olarak son dönemde "uyku boşanması" olarak bilinen ayrı yataklarda uyuma trendinin popülerliği giderek artarken, bu trendi cazip bulmayanlar ise çözümü Ford’un otomobil bilgi birikimini ve teknolojisini kullanarak yatakta fazla yer kaplayan kişileri "şeridinde tutmayı" sağlayan "Şerit Hizalayan Yatağında" bulma şansı yakalıyor.


- Herkes kendi şeridinde uyumaya devam ediyor


Pek çok Ford aracında kullanılan "Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı" kamera bazlı sistem desteğiyle yol çizgilerini takip ediyor ve aktif olduğu hız aralıklarında sinyal verilmeden şerit dışına çıkıldığında önce sürücüyü uyarıyor. Sürücüden tepki alınmadığında ise direksiyona hafifçe tork uygulayarak aracın şeridinde güvenli şekilde gitmesine destek olup sürücünün istem dışı bir şekilde şeridinden ayrılmasını engelliyor.

Söz konusu teknoloji, kişinin yatakta kendi tarafından uzaklaştığını algılamak için basınç sensörleri kullanan ve entegre bir taşıyıcı bant yardımıyla kişiyi "nazikçe" olması gereken yere geri getiren "Şerit Hizalayan Yatağa" ilham verdi.

Sadece bir prototip olan "Şerit Hizalayan Yatak", Ford’un gündelik sorunları çözmeye yardımcı olmak için otomotivdeki uzmanlığını kullandığı Ford Interventions girişimi kapsamında geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Pazarlama İletişimi Direktörü Anthony Ireson, "Araçlarımızdaki ‘Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı’, sürüşü çok daha güvenli ve konforlu hale getirebiliyor. Benzer bir yaklaşımın bir yatağa nasıl uygulanabileceğini göstermenin, sürücülerin dikkatini daha önce pek farkına varmadıkları bir teknolojiye çekmek için harika bir yol olacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

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FordŞerit Hizalayan Yatak
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