Franchise ile büyümek isteyen markalara Bayim Olur musun? fırsatı

Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği ve ERA Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. CNR Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, franchise ve markalı bayilik veren firmaları, girişimci ve yatırımcılarla 17. kez İstanbul’da buluşturacak.



Bayim Olur musun fuarının markalara ve girişimci adaylarına katkısına değinen Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem;



Dünyanın en büyük franchise fuarı olma hedefiyle, girişimcinin ne istediğini önemseyerek ve franchise sistemine daha fazla markanın katılımını sağlamak amacıyla farklı sektörlerden firmaları fuarımıza katmak için her yıl büyük bir titizlikle çalışıyoruz. 27.500 m2’de 28 bin profesyonel ziyaretçisi 72 ülkeden ziyaretçi ve 300 katılımcısı olan bir fuardan bahsediyoruz. Düzenlediğimiz fuar ile 50 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip franchise sektörünün kapılarını markalara açıyoruz. Bu değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat. Franchise ile büyüyen markaların yolu zincir marka olma yolunda bu fuardan geçiyor. Fuar markaların ilk çıkışında ve bilinirliklerini sağlamalarında da önemli bir adım. Markalar, marka kimliğini oluşturduktan, ürünlerin ve operasyon standartlarını belirledikten, altyapılarını tamamladıktan sonra büyüme planlarını franchise ile kurguluyor. Sisteme dahil olan firmalar, marka bilinirliğini arttırarak hızla büyüme imkanı buluyor ve tüketiciye daha hızlı ulaşım sağlıyor. Girişimci ise franchise ile markanın bilinirliği ve bilgi birikimden destek alıyor. Fuar franchise veren markaların dışında, markalara ürün ve hizmet konusunda destek sağlayan tedarikçi firmaları “Tedarikçi Özel Bölümü’nde” sektörün tüm paydaşlarıyla buluşturuyor. Bu bölümde mimariden bilişim-yazılıma, reklamdan gıda-cafe ekipmanlarına kadar pek çok sektörden firmalar yer alıyor. Tedarikçiler franchise veren katılımcı markaların üst düzey yöneticileriyle görüşme fırsatı bularak, iş birlikleri oluşturuyorlar. Fuarı hem franchise almak isteyenler ziyaret ediyor hem de kendi markasını yaratmak isteyenler ziyaret ediyor. Gıdadan ev dekorasyonuna, gayrimenkulden güzellik merkezlerine, spor merkezlerinden cafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar geniş bir sektör yelpazesinden katılımcıların yer aldığı ve özel bölümüyle de Tedarik sektörünün pazar payını arttıran fuar çok ciddi bir network sağlıyor.Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük fuarı konumunda olan Bayim Olur musun Fuarı markaların tanınmasında, büyümesinde ve tüm dünyaya yayılmasında çok önemli bir rol sahibi. Verdiğimiz hizmetin sonuç odaklı olması başarımızın püf noktası. Fuar, franchise sektörünün zirvesi olarak görülüyor. Sadece fuar ile kalmayıp yıl boyunca girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Para Dergisi ile ulusal pazara dağıtılan Bayim Olur musun dergisi, bir girişim rehberine dönüştü. Bayim Olur musun Gazetesi, yatırımcı şirketlerin refarans kaynağı haline geldi. Markaların görünürlüğünü binlerce kat arttıran ve yatırımcının franchise veren markalara ulaşmasını sağlayan, dev franchise platformu www.bayimolurmusun.com.tr veri tabanında kayıtlı 30 bin aktif yatırımcı üyesi ve sürekli yenilenen portföyü ile hizmet vermeye devam ediyor. Web portalımız aylık 1 milyon tıklanmaya ulaştı. Hedefimiz, markaları büyüme yolunda doğru bilgi ve argümanla desteklemek ve girişimci adayının daha fazla bilgiye sahip olmasına destek vererek onları bu yolculukta doğru yönlendirmek. Sektördeki öncülüğü, deneyimi, uzman kadrosu, hizmet verdiği markalar ve franchise yatırımcı adayları ile Bayim Olur musun ailesi her geçen gün daha da büyüyor. Hem markanın hem de girişimcinin avantaj sağlayacağı tüm ihtiyaçları birleştirerek büyük bir projeye imza atmaktan dolayı gururluyuz. “dedi.

