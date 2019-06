Franchise sektöründe 1 milyon dolarlık nefes

Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği ve ERA Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. CNR Fuar Merkezi 5-6-7. hall’lerde gerçekleştirilecek fuar, franchise ve markalı bayilik veren firmaları, ürün ve hizmet veren tedarikçileri girişimci ve yatırımcılarla 17. kez İstanbul’da buluşturacak. Franchise sektörünün kalbinin attığı Bayim Olur musun 2019, sektöre 4 günde 1 milyar dolarlık hacim kazandırmayı hedefliyor.







Sektörün büyümesi için en önemli platformlardan biri olan Bayim Olur musun 2019’da, 100’ü aşkın ülkeden gelecek sektör profesyonelleri, fuardaki yerel ve uluslararası katılımcılarla buluşacak. Ulusal markaların uluslararası arenada boy gösterebilmesi konusunda aracılık eden ve geçtiğimiz yıllarda önemli iş birlikteliklerine imza atan yabancı yatırımcılar bu yıl da fuara, damgasını vuracak. Özel bölümüyle de beğeni toplayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, franchise veren markalara ürün ve hizmet konusunda destek olan tedarikçi firmaları ’Tedarikçi Özel Bölümü’nde sektörün tüm paydaşlarıyla 3.kez buluşturacak ve fuar, 3 hallde gerçekleşecek.





50 milyar dolarlık dev bir sektör



Bayim Olur musun kullandığı ‘İş büyüten fuar ” sloganı ile franchise sektörünün yeni işler yaratabilmesinin önünü açmayı hedefliyor. 50 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan franchise sektöründe fuarın hedefi, franchise talebini artırarak sektörün iş hacmini fuar ile birlikte 1 milyar dolar artırmak.

“KOSGEB”, fuarın 5431 m2’sini destekliyor





KOSGEB’in desteklediği fuar, istihdam oluşturma ve yeni iş alanları yaratma anlamında Türk ekonomisine önemli katkılar sağlamakla birlikte ziyaretçi, katılımcı sayısı ve yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl önemli başarılara imza atıyor. 50 m2’ye kadar m2 başına 100 TL KOSGEB desteği olan fuar’ ın toplamda 5431 m2’si desteklenmekte olup son başvuru tarihi 4 Ekim 2019’dur.



30 bin ziyaretçiye ulaşacak







Bayim Olur musun Fuarı bugüne kadar toplam 16 fuar gerçekleştirerek yaklaşık 400 binin üzerinde ziyaretçi ve 3500 katılımcı ile sektörün büyümesine destek oldu. 30 bin ziyaretçi beklenen Bayim Olur musun 2019’da, iş kurmak ve yatırım yapmak için gelecek profesyonel ziyaretçiler markalar ile bir araya gelecek.



Türkiye’den tüm Dünya’ya



Dünyadaki sektör profesyonellerinin buluşma noktası olarak tüm ülkelerden ilgiyle karşılanan Bayim Olur musun fuarında geçtiğimiz yıl, 72 ülkeden gelen bin profesyonel ziyaretçi yerli markalarla ticari işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar Türk firmalarıyla, özellikle yurtdışına açılma planları yapan markalar ile verimli görüşmeler yaptılar. Bu ülkelerden bazıları ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Kanada, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Rusya, İspanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir, İran, Mısır, Lübnan, Fas, Kuveyt, Katar, Dubai ve Azerbaycan olarak sıralanıyor. Türkiye’deki markaların yurtdışına açılmasına yardımcı olan ve yurtdışı menşeli markaların ülke ekonomisine katkısını sağlayan

Bayim Olur musun fuarında bu yıl ülke ve ziyaretçi sayısında geçen yıla göre önemli bir artış bekleniyor.







Franchise sektörünün Bayim Olur musun Fuarının çatısı altında büyüdüğünü belirten Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem; Dünyanın en büyük franchise fuarı olma hedefiyle, girişimcinin ne istediğini önemseyerek ve franchise sistemine daha fazla markanın katılımını sağlamak amacıyla farklı sektörlerden firmaları fuarımıza katmak için her yıl büyük bir titizlikle çalışıyoruz. 2018 verilerine göre; 27.500 m2’de 28 bin profesyonel ziyaretçisi 72 ülkeden ziyaretçi ve 300 katılımcısı olan bir fuardan bahsediyoruz. Düzenlediğimiz fuar ile 50 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip franchise sektörünün kapılarını markalara açıyoruz. Bu değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsat. Fuarın hedefi ise iş hacmini fuar ile birlikte 1 milyar dolar artırarak şirketlere ve ülkemize katma değer sağlamak. Gıdadan ev dekorasyonuna, gayrimenkulden güzellik merkezlerine, spor merkezlerinden cafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar geniş bir sektör yelpazesinden katılımcıların yer aldığı ve özel bölümüyle de Tedarik sektörünün pazar payını arttıran fuar çok ciddi bir network sağlıyor. Şirketlere yeni şubeler açarak büyüme fırsatı sunan fuar aynı zamanda “iş kurmak” isteyenlere yüzlerce cazip seçenek sunarak onlara kendi işlerinin patronu olma fırsatı sağlıyor. İş dünyasının kalbinin attığı fuar, yarattığı iş hacmi açısından her geçen yıl önemli başarılara imza atıyor. ”dedi.