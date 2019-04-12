Frankfurt Havalimanı ilk çeyrekte 14,8 milyon yolcu ağırladı

BERLİN (AA) - Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı’nın ağırladığı yolcu sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 artarak 14,8 milyona yükseldi.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması resmi internet sitesinden, Frankfurt Havalimanı'nın ve işlettiği diğer havalimanlarının ilk çeyrek ve mart ayına ilişkin ziyaretçi rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Frankfurt Havalimanı’nın ilk çeyrekte ağırladığı yolcu sayısı 2018’nin ilk çeyreğine göre yüzde 2,5 artarak 14,8 milyona yükseldi. Mart ayında yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artarak 5,6 milyon yolcuya ulaştı. Küresel ekonominin zayıf seyretmesinden dolayı ilk çeyrekte havalimanın yük trafiği ise yüzde 2,3 azalarak 527 bin tona geriledi.

Frankfurt Havalimanı’nın ocak-mart döneminde toplam uçak trafiği de yüzde 3 artışla 117 bine ulaştı.



Bu arada Fraport'un uluslararası portföyündeki havalimanlarından Peru Lima Havalimanı ilk çeyrekte yıllık yüzde 3,7 artışla 5,5 milyon yolcuya ulaşırken, Antalya Havalimanı yüzde 5,8 artışla 2,7 milyon yolcuyu ağırladı.

3,6 milyon yolcuyla Rusya'nın St Petersburg Pulkovo Havalimanı yüzde 14,7’lik çift haneli büyüme kaydetti. Yaklaşık 11,3 milyon yolcuya hizmet veren Çin'deki Xi Havalimanı da yüzde 8’lik büyüme elde etti.



