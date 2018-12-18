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Frankfurt'ta eski dizel araçların yasaklanması zaman alacak

- Almanya'da idari mahkeme, Frankfurt'ta dizel araçların Şubat 2019'dan itibaren şehir merkezinde yasaklanmasının erken olduğuna hükmetti

Frankfurt'ta eski dizel araçların yasaklanması zaman alacak
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BERLİN (AA) - Almanya'nın Frankfurt kentinde, dizel araçların Şubat 2019'dan itibaren şehir merkezinde yasaklanmasının erken olduğuna karar verildi.

Almanya Çevre Örgütünün (DUH), dizel konusunda yasaklama kararının erken uygulanması konusundaki başvurusunu inceleyen mahkeme, Şubat 2019'dan itibaren Frankfurt’ta Euro-4 emisyon ya da daha kötü standartlarına sahip dizel araçların yasaklanmasını, erken olduğu gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme, yasal altyapının oluşturulması ve bu konuda nihai kararın beklenmesi gerektiğine hükmetti.

Eylülde, Wiesbaden'deki idari mahkeme, Almanya'nın finans merkezi Frankfurt'ta hava kalitesinin iyileştirilmesi planının bir parçası olarak Şubat 2019'dan itibaren şehir merkezinde hava kirliliğine neden olan bazı eski dizel araçların yasaklanması gerektiğine karar vermişti.

Ülkede eski dizel araçlar konusu, hükümet ortakları arasında tartışmalara yol açmıştı. Alman otomobil üreticileri, eski dizel araçların emisyon kontrol sistemi için yeni teknolojilerle donatılmasına destek verirken, bazı otomobil üreticileri de yeni araçlar için 10 bin avroya kadar teşvik vereceğini açıkladı.

Daha önce, İngiltere ve Fransa dahil birçok Avrupa ülkesi, 2040'tan itibaren dizel araçları yasaklayacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dizel AraçlarFrankfurt
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