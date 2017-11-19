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Frankfurt’ta tramvayda Almanların da katılımıyla “Gaziantep meşk gecesi”

- Gaziantep Derneğince bir nostaljik tramvay içerisinde düzenlenen gecede çiğ köfte yoğrulurken Almanların da bulunduğu katılımcılar, yöresel türküler eşliğinde hoşça vakit geçirdiler - 70 dolayında katılımcıyı ağırlayan tramvay Gaziantep'in bazı semtlerinin adının verildiği temsili duraklardan geçerek 2 saat boyunca Frankfurt'ta şehir turu attı

Frankfurt’ta tramvayda Almanların da katılımıyla “Gaziantep meşk gecesi”

FRANKFURT (AA) - Frankfurt Gaziantep Derneği, Frankfurt’taki Türk toplumu temsilcilerinin, Alman vatandaşlarının, siyasetçilerin ve iş adamlarının katılımıyla nostaljik tramvay içerisinde “meşk gecesi“ düzenledi.

Dernek tarafından Frankfurt Trafik İdaresinden (VGF) kiralanan nostaljik tramvay, Merkez Tren İstasyonu yakınlarındaki Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu Turizm Ataşeliğinden hareket etti.

Gaziantepli vatman Ziya Ceylan kontrolündeki tramvay, 2 saatlik yolculuk boyunca Gaziantep’in semtleri Suburcu, Maarif, Galaaltı, Karagöz, Şehreküstü, Eblehan ve Tabakhane adı verilen temsili duraklardan geçerek küçük bir şehir turu attı.

Programa katılan yaklaşık 70 kişiye Gaziantep baklavasının yanı sıra tramvayda yoğurulan yaklaşık 5 kilogram çiğ köfte ikram edildi. Katılımcılar tramvaydaki grup tarafından seslendirilen yöresel türkülerle hoş vakit geçirerek memleket özlemi giderdiler.

Dernek Başkanı Ökkeş Toy, AA muhabirine, derneğin 2005 yılında kurulduğunu ve bu etkinliği 2 yıldır yaptıklarını söyledi.

Düzenlenen geceye her kesimden yoğun bir ilgi gösterildiğini belirten Toy, “Amacımız buradaki Türk toplumunun iş adamlarıyla, gazetecisiyle, siyasetçisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve dernekleriyle faaliyetler yaptığına dikkati çekmek ve Alman toplumuyla bir dostluk köprüsü oluşturmak.” dedi.

Frankfurt’ta 25 Kasım'da düzenleyecekleri 11’inci Gaziantep Kültür ve Dayanışma Gecesi’ne tüm hemşerilerinin ve Gaziantep dostlarının katılmasını beklediklerini dile getiren Toy, “Gaziantepliler olarak da bu geceden elde edilen gelirleri engellilere bağışlıyoruz. Bu yılki çalışmamız da ampute spor takımları için olacak. Ampute Milli Takımımız da şampiyon oldu. Buradan tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

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