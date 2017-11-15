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Frankfurt'ta 'Türkçe dersi' için imza kampanyası

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğunun de desteğiyle Türkçe’nin karne notuna etki edecek şekilde seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması için imza kampanyası başlatıldı.

Frankfurt'ta 'Türkçe dersi' için imza kampanyası

FRANKFURT (AA) - Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğunun de desteğiyle Hessen eyaletindeki okullarda Türkçe’nin karne notuna etki edecek şekilde seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması için imza kampanyası başlatıldı.


Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, "Hessen eyaletindeki okullarda Türkçenin karne notuna etki edecek şekilde seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması için, başkonsolosluğumuzca da desteklenen 'Hessen Yabancı Dil Girişimi' tarafından bir imza kampanyası başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların, başkonsolosluk binasında örneği bulunan dilekçeyi imzalayarak veya internet üzerinden "goo.gl/Pf6sym" adresindeki dilekçeye onay vererek kampanyaya destek olmalarından memnuniyet duyulacağı kaydedildi.

Muhabir: Abdulselam Durdak

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DünyaFrankfurtHessen EyaletiImza KampanyasıSeçmeli Yabancı DilTürkçe
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