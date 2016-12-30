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Fransa Başbakanı Cazeneuve'nin Çad ziyareti

- Cazeneuve: - "Gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımızın dışında, kardeş ülkelerde de terörizmle mücadele ediyoruz"

Fransa Başbakanı Cazeneuve'nin Çad ziyareti

ENCEMINE (AA) - Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, terörle mücadele eden Çad'a destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Çad'ın başkenti Encemine'ye ziyaret gerçekleştiren Cazeneuve, Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Itno ile gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa'nın 2015 ve 2016 yıllarında şiddetli terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyerek "Gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımızın dışında, kardeş ülkelerde de terörizmle mücadele ediyoruz. Ayrıca Suriye ve Irak'taki koalisyonlarda da faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve sosyal alanlarda da Çad'a destek olacaklarını kaydeden Cazeneuve, Uluslararası Para Fonu aracılığıyla Avrupa Birliği'nin Çad'a 2018'e kadar 80 milyon avroya yakın finansman yardımı ulaştırmayı hedeflediğini, Fransa'nın da Çad'ın 10 milyon avro borcunu sildiğini dile getirdi.

Deby Itno da ekonomide sıkıntılar yaşadıkları için Çad'ın Sahel'deki terörle mücadeleye katılamayacağına dikkati çekti. Terörle mücadelede dayanışmanın önemine vurgu yapan Itno, terörizmin sınırları olmadığını ve tüm dünyaya zarar verdiğini vurguladı.

Cazeneuve, Fransa Savunma Bakanı Jean Yves Le Drian ve bazı kabine üyeleriyle dün geldiği başkentte, Fransız gücüne ait Barkhane Operasyonu'nun yerleşkesini ziyaret etti.

Fransa, Ağustos 2014'te oluşturduğu Barkhane Operasyonu'yla Sahel bölgesindeki Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad'da askeri operasyonlar düzenliyor.

Operasyon kapsamında Mali'deki Gao kentinde, Nijer'in başkenti Niamey ve Encemine'de olduğu gibi çeşitli bölgelerde karargah ve bu karargahlara bağlı geçici üsler bulundurularak bölgede etkinliğin korunması amaçlanıyor.

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Bernard CazeneuveÇadFransa
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