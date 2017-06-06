Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi emekli aylığı
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Fransa, Bulgaristan’ın Avro Bölgesine katılmasına destek verecek

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gerekli kriterleri yerine getirmesi halinde Bulgaristan’ın Avro Bölgesi ve Schengen’e katılma girişimlerine destek vereceğini bildirdi

Fransa, Bulgaristan’ın Avro Bölgesine katılmasına destek verecek

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekli kriterleri yerine getirmesi halinde Bulgaristan’ın Avro Bölgesi ve Schengen’e katılma girişimlerine destek vereceğini açıkladı.

Macron, resmi bir ziyaret için Paris’te bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u Elysee Sarayı’ndan kabul etti.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Avro Bölgesi ve Schengen’e katılım konusunda kriterlerin yerine getirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Macron, “Atacağınız her bir somut adımda, Fransa sizin yanınızda olacaktır. Ben seçim kampanyam boyunca, AB entegrasyonunun genişletilmesini ve bu entegrasyonun bütün üyelere açık olması gerektiğini savundum. Başbakan Borisov’un AB ile ilgili kararlılığını da büyük bir memnunlukla karşılıyorum” dedi.

Macron, bu yıl sonunda önce Bulgaristan’ı ziyaret etmek istediğini söyledi.

Seçim zaferinden dolayı Macron'u tebrik eden Borisov ise Fransa Cumhurbaşkanı’nın AB yanlısı dinamizminin, birliğin gelişmesine yeni bir ivme katacağını belirtti.

AB’nin birlik ve beraberlik içinde daha ileri gideceğini vurgulayan Borisov, AB’nin kendi ülkesi gibi sınırdaki üyelerini de ihmal etmemesi gerektiğini kaydetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Avro BölgesiBulgaristan Başbakanı Bokyo BorisovFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronSchengen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5