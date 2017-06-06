Fransa, Bulgaristan’ın Avro Bölgesine katılmasına destek verecek

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekli kriterleri yerine getirmesi halinde Bulgaristan’ın Avro Bölgesi ve Schengen’e katılma girişimlerine destek vereceğini açıkladı.

Macron, resmi bir ziyaret için Paris’te bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u Elysee Sarayı’ndan kabul etti.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Avro Bölgesi ve Schengen’e katılım konusunda kriterlerin yerine getirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Macron, “Atacağınız her bir somut adımda, Fransa sizin yanınızda olacaktır. Ben seçim kampanyam boyunca, AB entegrasyonunun genişletilmesini ve bu entegrasyonun bütün üyelere açık olması gerektiğini savundum. Başbakan Borisov’un AB ile ilgili kararlılığını da büyük bir memnunlukla karşılıyorum” dedi.

Macron, bu yıl sonunda önce Bulgaristan’ı ziyaret etmek istediğini söyledi.

Seçim zaferinden dolayı Macron'u tebrik eden Borisov ise Fransa Cumhurbaşkanı’nın AB yanlısı dinamizminin, birliğin gelişmesine yeni bir ivme katacağını belirtti.

AB’nin birlik ve beraberlik içinde daha ileri gideceğini vurgulayan Borisov, AB’nin kendi ülkesi gibi sınırdaki üyelerini de ihmal etmemesi gerektiğini kaydetti.