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Fransa cami saldırılarına tepkisiz kalıyor

Fransa'da son günlerde camilere saldırıların sayısı artarken Fransız siyasetçiler saldırılar karşısında suskunluğunu koruyor.

Fransa cami saldırılarına tepkisiz kalıyor

PARİS (AA) - Geçen hafta Fransa'nın kuzeyinde yer alan Chateau Thierry kasabasında bir caminin kundaklaması karşısında siyasilerin sessiz kalmasını AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, Müslümanlara ve camilere yapılan saldırıların medya tarafından "normalleştirildiğini", siyasilerin ise saldırılara tepkisiz kaldığını belirtti.

"(Müslümanlara) Umurumuzda değilsiniz mesajı veriliyor"
Irkçılık ve İslamofobi Gözlemevi (ORIW) Raportörü Kevser Dilek, Fransa'da siyasilerin Müslümanlara yapılan saldırılar karşısında sessiz kaldığına dikkati çekti.

Yaşanan saldırılara ilişkin Fransız yetkililerin kınamada bulunması gerektiğini vurgulayan Dilek, "Yüzeysel de olsa bir açıklama, kınama gelmeliydi. Bu davranışla, 'umurumuzda değilsiniz' mesajı veriliyor." ifadelerini kullandı.

Fransa tepkisiz kaldı
Fransa İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIF) Sözcüsü Marwan Muhammed de "Fransa'da kundaklanan cami için ulusal düzeyde ne belediyelerden ne de derneklerden tepki geldi." diye konuştu.

SOS Racisme Kurumu Sorumlusu Marouane Zaki ise camilere ve Müslümanların ibadethanelerine yapılan saldırıların net bir şekilde ırkçılık olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu konuda Fransa'da siyasi bir "körlük" yaşandığını dile getirdi.

Yalnızca 2 siyasi tepki gösterdi
Geçen hafta yaşanan cami kundaklaması olayı Fransız basınında çok az yer almış, yalnızca 2 siyasi olayı kınamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını koyan Emmanuel Macron Twitter'daki hesabından olayı "kabul edilemez" olarak değerlendirmiş ve olaydan zarar görenlerin yanında olduğunu duyurmuştu. İçişleri Bakanı Bruno Le Roux da yayımladığı bildiride, saldırıyı oldukça hafif bir dille kınarken, devletin ibadethanelerin güvenliği konusunda vatandaşa güvence verdiğini kaydetmişti.

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