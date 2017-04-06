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Fransa cumhurbaşkanı adayına "un"lu saldırı

- Strazburg'da bir salon toplantısına katılan Cumhuriyetçiler Partisi adayı Fillon'a sahneye çıktığı sırada un atan iki kişi gözlaltına alındı

Fransa cumhurbaşkanı adayına

STRAZBURG (AA) - Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a katıldığı bir salon toplantısı sırasında unlu saldırı düzenlendi.

Ülkede 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıkları için Strazburg kentine gelen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı Fillon, partililere hitap edeceği Strazburg Sergiler Sarayı'nda saldırıya uğradı.

Yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu salonda sahneye çıkmak için partililerle tokalaşarak yürüyen Fillon'a kalabalık içinden un atıldı. Ellerinde un torbaları olan iki kişinin unu eski Başbakan ve çevresindekilerin yüzüne doğru atma anları kameralara yansıdı. Olaya kısa sürede müdahale eden güvenlik görevlileri saldırganları etkisiz hale getirerek, Fillon ve çevresindeki yöneticileri güvenli bölgeye aldı. Saldırıdan partinin bazı yöneticileri de etkilendi.

Salona partili gençler arasında kampanya kıyafetleriyle giren iki saldırgan gözaltına alındı.

Saldırı sonrası kıyafetlerini değiştirip tekrar sahneye çıkan Fillon, Fransa'da son dönemde yaygınlaşan "yerli malı kullanma" kampanyasına atıfta bulunarak, "Umuyorum attıkları un Fransa ürünüdür." diyerek saldırıyı geçiştirdi.

Fransa'da siyasilere un atma şeklinde yapılan protesto gösterisi son dönemde yaygınlaştı. Başbakanlıktan istifa ettikten sonra seçim kampanyası için geçen aralık ayında Strazburg'a gelen Manuel Valls da aynı şekilde unlu saldırıya uğramıştı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Adayı FillonManuel VallsUnlu Saldırı
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