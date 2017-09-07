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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Atina'da

- Macron: - "Avrupa tek seçeneğimiz. Eğer sorunlara gözlerimizi kapamaya devam edersek, Avrupa'nın intiharından sorumlu nesil biz olacağız. Buna, güçlü şekilde özeleştiride bulunarak başlamalıyız" - "Yunanistan'daki kriz, tüm Avrupa'nın başarısızlığıdır"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Atina'da

ATİNA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'yı yeniden yaratmak gerektiğini belirterek, "Avrupa tek seçeneğimiz. Eğer sorunlara gözlerimizi kapamaya devam edersek, Avrupa'nın intiharından sorumlu nesil biz olacağız. Buna, güçlü bir şekilde özeleştiride bulunarak başlamalıyız." dedi.

Macron, Atina'nın sembolü Akropolis yakınlarındaki Antik Yunan döneminde halk meclisi olarak kullanılan Pnika tepesinde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın geleceğine ilişkin mesajlar verdi.

Yunanistan'daki krizin sadece bu ülkenin sorunu olmadığını belirten Macron, "Yunanistan'daki kriz, tüm Avrupa'nın başarısızlığıdır." yorumunu yaptı.

Macron, Yunan halkının reform yapmadan Berlin'deki gibi yaşayabileceği yönündeki yalanın bedelini kriz ile ödediklerini ifade ederek, "Yunan gençlere son 10 yılda ne verdik? Sadece işsizlik ve kemer sıkma." diye konuştu.

Avrupa'ya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarına anlatan Macron, "Avrupa tek seçeneğimiz. Eğer sorunlara gözlerimizi kapamaya devam edersek, Avrupa'nın intiharından sorumlu nesil biz olacağız. Buna, güçlü bir şekilde özeleştiride bulunarak başlamalıyız." ifadesini kullandı.

Macron, Avrupa'da egemenlik, demokrasi ve güvenin büyük tehdit altında bulunduğuna işaret ederek, Avrupa'nın geleceğinin kapalı kapılar ardında değil, halk arasında tartışılarak belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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