Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin’de

PEKİN (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Macron 3 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin’de, başkent Pekin’deki Diaoyütay Devlet Konukevi’nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi, Macron ile yaptığı görüşmede dünyada pek çok belirsizlik olduğuna işaret ederek, Çin ve Fransa’nın yeni dönemde büyük etkisi olacağını söyledi.

Macron ise iki tarafın gayretiyle bu ziyaretin Çin-Fransa ilişkilerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil ettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, 3 günlük resmi ziyaretine ülkenin tarihi İpek Yolu’nun antik güzergahı Şaanşi eyaletindeki Şian kentinden başladı. Burada 12 asırlık tarihi Şi’an Büyük Camiini gezdi. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Macron’un Şi’ye bir at hediye ettiğini bildirdi.

Yaklaşık 50 iş adamıyla Çin’e gelen Macron, eşi ile yarın Pekin’deki tarihi Yasak Sarayı gezecek, Çin Devlet Konseyi Başkanı Cang Dıciang ve Başbakan Li Kıçiang ile bir araya gelecek.

Macron için yarın başkent Pekin’deki Tienanmen Meydanı’ndan bulunan Büyük Halk Salonu’nda karşılama töreni düzenlenecek. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Macron onuruna akşam yemeği verecek.















