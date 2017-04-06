Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault: Esed'in işlediği suçlar cezasız kalamaz

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye konusunda bir karar beklediklerini söyledi.

Ayrault, CNEWS televizyon kanalında ülkesinin, Rusya'nın engellemelerine rağmen, Suriye rejimi tarafından yapılan ve bazıları çocuk yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği İdlib'teki kimyasal saldırıyı kınayan bir BM kararı istediğini belirtti.

Bakan Ayrault, "Fransa, BMGK'daki ortakları ile, özellikle Rusya olmak üzere daimi üyelerle bu konuyu konuşmak istiyor." dedi.

İlk aşamanın BMGK kararını almak ve onun da ötesinde Cenevre'deki barış görüşmelerini başlatmak olduğunu belirten Ayrault, ABD'den Suriye konusunda gelen mesajların ise net olmadığını, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı Jim Mattis'in farklı şeyler söylediğini kaydetti.

"Cezasız kalamaz"

Ayrault, "Esed'in işlediği suçlar cezasız kalamaz. Uluslararası yargının Beşşar Esed hakkında söz söyleyeceği zaman gelecek." dedi.

Fransa, Esed'in barış görüşmelerinin bir parçası olamayacağını ve görevini bırakması gerektiğini savuyor.

Beşşar Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump dün Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal saldırıyla "kırmızı çizgiyi aştığını" söylemişti.

Uluslararası toplum saldırıyı kınamış, BMGK saldırıyla ilgili acil toplanma kararı almış, ABD, İngiltere ve Fransa Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını isteyen bir BMGK karar tasarısı istemişti.

Kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Esed rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen ve Konseye geçen şubat ayında sunulan benzer bir tasarı Rusya ile Çin tarafından veto edilmişti.



