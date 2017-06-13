Fransa Dışişleri Bakanı Drian, Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa-Cezayir ilişkilerini yeniden canlandırmak istediğini söyledi.
Cezayir Devlet Radyosunun haberine göre, Drian iki gün sürecek ziyareti kapsamında geldiği ülkede, Uluslararası Cezayir Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.
Programı hakkında bilgi veren Drian, yapacağı görüşmelerde ikili ilişkiler, ekonomik meseleler ile Macron'un yeniden canlandırmak istediği tarihi ve kültürel ilişkilerin ele alınacağını belirtti.
Drian, Cezayir ziyaretinin, Macron'un yapacağı ziyaretinin ön hazırlığı mahiyetinde olduğunu kaydetti.
Macron, önceki günlerde Cezayirli mevkidaşı Abdulaziz Buteflika'yı telefonla arayarak birkaç hafta içinde Cezayir'i ziyaret edeceğini iletmişti.
Fransa-Cezayir ilişkileri, sömürge dönemine kadar uzanan tarihi meseleler nedeniyle eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde gerilmişti.