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Fransa Dışişleri Bakanı Drian Mısır'da

- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Drian ile bir araya geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Drian Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'deki görüşmede Sisi, mayısta göreve gelen Drian'ı kutladı. Sisi, iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası meselelerde iş birliğinin önemini vurguladı.

Drian ise göreve gelişinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Mısır'a yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Drian, ülkesinin Mısır ile ilişkilerini güçlendirmeyi ve bölgesel konularda istişareye devam etmeyi istediğini bildirdi.

Görüşmede, Libya konusunda siyasi çözümün sağlanması için sarf edilen çabalara ivme kazandırma amacıyla koordinasyonu sürdürme konusunda uzlaşma sağlandı.

Drian, 2 gün sürecek Mısır ziyareti kapsamında geldiği Kahire'de, Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah Es -SisiFransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
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