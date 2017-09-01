Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Halkını katletmiş Beşşar Esed ile geçiş süreci yapılamaz

PARİS

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'de geçiş sürecinin Beşşar Esed ile yapılamayacağını söyledi.

RTL radyo kanalının sorularını yanıtlayan Le Drian, DEAŞ'ın Suriye'de eninde sonunda yenileceğini belirtti.

Şu anda Suriye'de iki savaş yürütüldüğünü ifade ederek, bunlardan biri DEAŞ'a karşı mücadele, diğerini de iç savaş olarak nitelendiren Le Drian, DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasının ardından bir tane savaş kalacağını o zaman da uluslararası güçlerin Esed'in iktidardan ayrılmasını öngören bir siyasi sürece odaklanacağını bildirdi.

Uluslararası güçlerin yeni bir Suriye anayasası yazılması ve ülkede seçim takviminin belirlenmesi için temas grubu oluşturması gerektiğine işaret eden Le Drian, "Halkını katletmiş Beşşar Esed ile geçiş süreci yapılamaz." dedi.

Le Drian, Şam'daki Fransa Büyükelçiliğinin yeniden açılmasının ise gündemlerinde olmadığını aktardı.

Muhabir: Murat Ünlü