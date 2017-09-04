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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Libya'da

- Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, başkent Trablus'ta Libyalı üst düzey yetkililerle görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Libya'da

TRABLUS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Libyalı üst düzey yetkililerle başkent Trablus'ta bir araya geldiği bildirildi.

Le Drian, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Libya ziyaretinin ilk aşamasında Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Faiz Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili ile bir araya geldiğini belirtti.

Fransız Bakan görüşmelerde, Libya'da ateşkesin sağlanması için Paris anlaşmasını etkinleştirme yollarının ele alındığını ifade etti.

Serrac ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ((TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter, 25 Temmuz'da Paris'te düzenlenen toplantıda ülkede ateşkes sağlanması, sivil liderlik altında birleşik bir ordu kurulması, 2018'de yasama ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması konusunda anlaşmıştı.

Le Drian'ın Libya ziyareti çerçevesinde Hafter ile görüşmek için Bingazi'ye ardından TM Başkanı Akile Salih'le görüşmek için de Tobruk'a gitmesi bekleniyor. Fransa Dışişleri Bakanı'nın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

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FransaLe DrianLibyaSerracSuveyhili
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