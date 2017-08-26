Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve Savunma Bakanı Parly, Bağdat'ta

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçesinin yüzde 70'inin DEAŞ'tan geri alındığını söyledi.

Caferi, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"Güvenlik güçlerimiz, Telafer operasyonunda hızlı ilerleme kaydediyor." diyen Caferi, "Telafer'in yüzde 70'i kurtarıldı. Tamamen kurtarılmasını da yakında duyuracağız." şeklinde konuştu.

Irak topraklarının terörden kurtarılmasının uyuyan hücrelerin bittiği anlamına gelmediğini dile getiren Caferi, Fransa'ya "koalisyon güçleri içerisinde Irak'a karşı destek konusunda sözünü tuttuğu için" teşekkür etti.



Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Irak'ta DEAŞ'a karşı savaş henüz bitmedi. Bu ülkeye terörle mücadelesinde destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Suriye Devlet Başkanı Başşar Esed'in geleceğiyle ilgili soruya, "Suriye'de Esed'in gitmesi ön koşulumuz değil. Suriye'de elbetteki geçiş dönemi olacak, anayasa yazılacak ve seçimler yapılacak." ifadelerini kullandı.



Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de "Telafer'in kurtarılmasına yoğunlaşılmış. Tüm çaba bu yönde. Irak güçlerinin, koalisyon güçlerinin desteğiyle olan başarısını takdir ediyoruz." dedi.







