Fransa Dışişleri Bakanı Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın başkent Kahire’deki Dışişleri Bakanlığı binasında görüştüğü belirtildi.

Görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Fransız Bakan, "Libya’da istikrarsızlık ortamına izin vermeyeceğiz. Libya krizine barışçıl bir çözüm yolu bulmak zorundayız. Çünkü Libya’daki kargaşa ve istikrarsızlık ortamı bütün Akdeniz ülkelerini olumsuz etkilemektedir." İfadelerini kullandı.

Mısır ile iyi ilişkilere önem verdiklerini ifade eden Drian, Fransa ve Mısır’ın teröre karşı ortak mücadelenin yanı sıra ekonomi, eğitim ve kültür gibi bir çok alanda da işbirliği yaptığını hatırlattı.

Mısır ve Fransa’nın bölgesel ve uluslararası bir çok konuda fikir birliği içinde olduğunu söyleyen Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ise, Libya’daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini ve Suhayrat Anlaşması çerçevesinde Libya'da bir uzlaşma ortamı sağlanması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Libyalı taraflar 2017 yılı Ocak ayında Mısır’ı ziyaret ederek, 2015 yılında Fas’ın Suhayrat kentinde imzalanan anlaşma çerçevesinde uzlaşma konusunda fikir birliğine varmıştı.