Fransa Dışişleri Bakanı'nın Riyad temasları

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkede temasların sürdüren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un selamlarını Kral Selman'a iletti.

Kabulde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası konular ile son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Fransa'nın Riyad Büyükelçisi Francois Goite katıldı.



