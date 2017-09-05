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Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire Ramallah'ta

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, konuk bakan ile Ramallah'ta bir araya geldi

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire Ramallah'ta

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'yi kabul etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ramallah'ta bir araya gelen ikili barış sürecini ele aldı.

İki devletli çözüm temelinde barışı tesis etme, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletini kurma konusunda ısrarcı olduğunu belirten Abbas, Fransa'nın siyasi sürece ve Filistin devletinin kurumlarının inşasına verdiği destekten övgüyle söz etti.

Görüşmeyi yapıcı ve verimli olarak nitelendiren Fransız Bakan Le Maire ise Fransa ile Filistin yönetimi arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine işaret etti.

Le Maire, yakın bir zamanda Ramallah'ta yeni bir Fransız kültür merkezi açılacağını kaydetti.



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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Mahmud AbbasFilistinFransa
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