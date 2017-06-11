Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi

Fransa genel seçimlerin ilk turu

- Seçimin ilk turunda yüzde 14 oy alan aşırı sağcı Le Pen, Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin sosyalist ve cumhuriyetçileri yuttuğunu belirterek ikinci turda buna karşı koyma çağrısı yaptı

Fransa genel seçimlerin ilk turu

PARİS (AA) - Fransa'da milletvekili genel seçimlerinin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 14 oy alan aşırı sağcı Ulusal Cephenin (FN) lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin sosyalist ve cumhuriyetçileri yutmaya başladığını belirterek ikinci turda buna karşı koyma çağrısında bulundu.

Le Pen, sandık çıkış sonuçlarının açıklanmasından sonra milletvekili adayı olduğu Henin-Beaumont'da basın açıklaması yaptı. Seçimlere karşı Fransız seçmenin heyecansız olduğunu ve siyasi arenanın sessizce değiştiğini ifade eden Le Pen, "Siyasi hayatın yeniden oluşumu devam ediyor. Bay Macron'un partisi, Sosyalist Parti (PS) ve Cumhuriyetçi Partiyi (LR) yutuyor." dedi.

Haftaya yapılacak ikinci turda çok sayıda milletvekili kazanabileceklerini vurgulayan Le Pen, "Tüm yurtseverleri sandığa davet ediyorum. Macron'un siyasetine güçlü bir muhalefet olmalı." diye konuştu.

Merkez sağın seçim kampanyasını yürüten François Baroin, bugünün Fransa'da 5. Cumhuriyet tarihinin en az katılımlı seçimleri olarak tarihe geçeceğini dile getirerek "Bu durum Fransız toplumundaki kırılmaların büyüdüğüne işaret ediyor." dedi.

Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa'nın (FI) lideri Jean-Luc Melenchon da gençlerin ve alt sınıfın bir ay önceki cumhurbaşkanı seçimindeki kadar seferber olmadığını belirterek "İkinci turda Cumhurbaşkanı Macron veya adaylarının mutlak güce sahip olmalarına izin vermeyin." ifadesini kullandı. Melenchon, oldukça yüksek olan sandığa gitmeyenlerin sayısının da Macron'a istediği değişikliği yapma hakkı verilmeyeceğinin kanıtı olduğunu savundu.

Sosyalist Parti Genel Sekreteri Jean-Christophe Cambadelis de ilk tur seçimde yüzde 10 civarında oy alan, genel olarak solun özelde de Sosyalist Partinin gerilediğini belirterek bunu "tarihi bir gerileme" olarak tanımladı.

Fransa'da genel seçimlerin resmi olmayan sonuçları Cumhurbaşkanı Macron ve hareketinin büyük başarı kaydettiğini gösterirken, merkez sağ ve solun ise büyük kan kaybettiğine işaret ediyor.

Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun yaptırdığı sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ile ittifak kurduğu Demokrasi Hareketi, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin çoğunluğunu elde edebiliyor.

İttifak, Ulusal Meclisteki 390 ila 430 milletvekilliğini kazanırken oyların da yaklaşık yüzde 32,2'sini alabiliyor.

Merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 85-125 arasında kalırken aşırı sağcı Ulusal Cephe ancak 3-10 arasında milletvekili çıkarabiliyor.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Fransa2017 Fransa Genel SeçimleriBaroinFN Lideri Marine Le Pen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5