Fransa genel seçimlerin ilk turu

PARİS (AA) - Fransa'da milletvekili genel seçimlerinin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 14 oy alan aşırı sağcı Ulusal Cephenin (FN) lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin sosyalist ve cumhuriyetçileri yutmaya başladığını belirterek ikinci turda buna karşı koyma çağrısında bulundu.

Le Pen, sandık çıkış sonuçlarının açıklanmasından sonra milletvekili adayı olduğu Henin-Beaumont'da basın açıklaması yaptı. Seçimlere karşı Fransız seçmenin heyecansız olduğunu ve siyasi arenanın sessizce değiştiğini ifade eden Le Pen, "Siyasi hayatın yeniden oluşumu devam ediyor. Bay Macron'un partisi, Sosyalist Parti (PS) ve Cumhuriyetçi Partiyi (LR) yutuyor." dedi.

Haftaya yapılacak ikinci turda çok sayıda milletvekili kazanabileceklerini vurgulayan Le Pen, "Tüm yurtseverleri sandığa davet ediyorum. Macron'un siyasetine güçlü bir muhalefet olmalı." diye konuştu.

Merkez sağın seçim kampanyasını yürüten François Baroin, bugünün Fransa'da 5. Cumhuriyet tarihinin en az katılımlı seçimleri olarak tarihe geçeceğini dile getirerek "Bu durum Fransız toplumundaki kırılmaların büyüdüğüne işaret ediyor." dedi.

Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa'nın (FI) lideri Jean-Luc Melenchon da gençlerin ve alt sınıfın bir ay önceki cumhurbaşkanı seçimindeki kadar seferber olmadığını belirterek "İkinci turda Cumhurbaşkanı Macron veya adaylarının mutlak güce sahip olmalarına izin vermeyin." ifadesini kullandı. Melenchon, oldukça yüksek olan sandığa gitmeyenlerin sayısının da Macron'a istediği değişikliği yapma hakkı verilmeyeceğinin kanıtı olduğunu savundu.

Sosyalist Parti Genel Sekreteri Jean-Christophe Cambadelis de ilk tur seçimde yüzde 10 civarında oy alan, genel olarak solun özelde de Sosyalist Partinin gerilediğini belirterek bunu "tarihi bir gerileme" olarak tanımladı.

Fransa'da genel seçimlerin resmi olmayan sonuçları Cumhurbaşkanı Macron ve hareketinin büyük başarı kaydettiğini gösterirken, merkez sağ ve solun ise büyük kan kaybettiğine işaret ediyor.

Kamu yayıncısı France 2 televizyonunun yaptırdığı sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi ile ittifak kurduğu Demokrasi Hareketi, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin çoğunluğunu elde edebiliyor.

İttifak, Ulusal Meclisteki 390 ila 430 milletvekilliğini kazanırken oyların da yaklaşık yüzde 32,2'sini alabiliyor.

Merkez sağ Cumhuriyetçi Partinin liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 85-125 arasında kalırken aşırı sağcı Ulusal Cephe ancak 3-10 arasında milletvekili çıkarabiliyor.



