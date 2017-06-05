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Fransa Savunma Bakanı Goulard, Mısır'da

- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Goulard ile görüştü

Fransa Savunma Bakanı Goulard, Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin Goulard'ı başkent Kahire’deki İttihadiyye Sarayı'nda kabulünde Mısır Savunma Bakanı Sıdki Subhi ile Fransa'nın Kahire Büyükelçisi Andre Baran da hazır bulundu.

İkilinin görüşmesinde iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği ile terörle mücadele gibi ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Bölge ülkelerindeki krizlerin de masaya yatırıldığı görüşmede Sisi, krizlerin çözüme kavuşması için sarf edilen uluslararası çabaların önemine değindi. Ayrıca Sisi, iki ülke arasındaki ortaklık ve iş birliğinin güçlendirilmesini arzuladıklarını kaydetti.

Goulard da ülkesinin Ortadoğu'daki en önemli ortaklarından birinin Mısır olduğunu ve bu ülkeyle askeri iş birliğini güçlendirmeyi istediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulfettah Es -SisiKahire
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