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Fransa savunma bütçesini gelecek yıl 1,6 milyar avro artıracak

- Fransa Başbakanı Philippe: - "Bu destek 2019 ve 2020'de de devam edecek çünkü yaşadığımız dünya tehlikeli bir yer"

Fransa savunma bütçesini gelecek yıl 1,6 milyar avro artıracak

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, savunma bütçesini gelecek yıl 1,6 milyar avro artıracaklarını bildirdi.

BFM televizyon kanalında soruları yanıtlayan Philippe, "Savunma bütçemizi gelecek yıl 1,6 milyar avro artıracağız. Bu destek 2019 ve 2020'de de devam edecek çünkü yaşadığımız dünya tehlikeli bir yer." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce yaptığı bir açıklamada, savunma bütçesini 1,8 milyar avro artırmayı planladıklarını belirtmişti.

Fransa'nın savunma bütçesi 2017 yılında, 650 milyon avrosu yurt dışı operasyonlara ayrılmak üzere toplam 32,4 milyar avro olmuştu.

Macron'un göreve geldikten sonra 2017 yılı bütçe açığını yüzde 3 düzeyine indirmek için savunma harcamalarında 850 milyon avro kesinti yapması üzerine, Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers temmuz ayında istifa etmişti.

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