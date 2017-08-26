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Fransa Savunma ve Dışişleri Bakanları Irak'ta

- Fransız heyetin Irak'ın birliğini desteklediğini ve ülke durumunu gerginliğe sevk edecek sorunları kabul etmediğini belirttiği aktarıldı

Fransa Savunma ve Dışişleri Bakanları Irak'ta

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta gelen Fransa Savunma ve Dışişleri Bakanlarının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna karşı Irak'ın birliğini destekledikleri bildirildi.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Haydar el-İbadi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parlyn ile bir araya geldi.

Açıklamada, "Fransız heyet, Irak'ın birliğini desteklediğini ve ülke durumunu gerginliğe sevk edecek sorunları kabul etmediğini belirtti." değerlendirmesine yer verildi.

İbadi'nin söz konusu heyetten, Fransa'yı ziyaret etmesi için Devlet Başkanı Emmanual Marcon'un resmi davetini de aldığı ifade edildi.

Fransa Savunma ve Dışişleri Bakanları, Bağdat'a gelerek Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Fransız Bakanların, Bağdat temaslarının ardından Erbil'e hareket ettiği ve orada IKBY Başkanı Mesud Barzani ile görüşeceği belirtildi.

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