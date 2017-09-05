Fransa, sığınmacı yasasını Almanya'dan uyarlayacak

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki sığınmacı ve göçmen kabulü hakkındaki düzenlemede yapılacak değişiklikle Alman modelinin benimseneceğini ve 2018'in ilk çeyreğinde yeni yasanın yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Macron, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de valilere yaptığı hitabında sığınmacı ve göçmen konusuna değindi.

Fransa'da mevcut sığınma ve göç yasalarının güncellenmesi konusunda çalışma yapıldığını belirten Macron, "Fransız modelini Alman modeline göre uyarlayacağız. Ortak sorunlarımız var, daha etkili olması açısından yasalarımızı da birbirine uygun hale getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Macron, yasanın 2018'in ilk çeyreğinde yürürlüğe gireceğini söyledi.

Fransa'nın uzun yıllar önce yürürlüğe koyduğu sığınmacı ve göçmen yasasında köklü değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Zamanında harekete geçmezsek aşırılık yanlıları kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada da düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesinin takibi için bir büyükelçinin yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında görevlendirileceğini ve bakanlıklar arası bir komisyonun oluşturulacağını kaydetti.