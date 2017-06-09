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Fransa vatandaşı Depardon, sınır dışı edilecek

- Geçen ay Batman'da "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Fransa vatandaşı Mathias Depardon (37), sınır dışı edilmek üzere, tarifeli uçakla, polis eşliğinde Gaziantep'ten İstanbul'a getirildi - Depardon'un tarifeli bir uçakla bu gece Fransa'nın başkenti Paris'e gönderileceği öğrenildi

Fransa vatandaşı Depardon, sınır dışı edilecek

İSTANBUL (AA) - "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla geçen ay Batman'da gözaltına alınan Fransa vatandaşı Mathias Depardon (37), sınır dışı edilmek üzere tarifeli uçakla, polis eşliğinde Gaziantep'ten İstanbul'a getirildi.

Serbest fotoğrafçı Depardon, 8 Mayıs'ta Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Depardon, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne yollandı.

Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis eşliğinde, tarifeli uçakla İstanbul'a gönderilen Depardon, Atatürk Havalimanı'nda Fransız konsolosluk görevlisi tarafından karşılandı.

İç Hatlar Terminali'nden yürüyerek, Dış Hatlar katına ulaşan Depardon'un bilet ve pasaport işlemleri tamamlandı.

Sınır dışı edileceği bildirilen Depardon'un, tarifeli bir uçakla bu gece Fransa'nın başkenti Paris'e gönderileceği belirtildi.

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