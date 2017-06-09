Fransa vatandaşı Depardon, sınır dışı edilecek - Geçen ay Batman'da "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Fransa vatandaşı Mathias Depardon (37), sınır dışı edilmek üzere, tarifeli uçakla, polis eşliğinde Gaziantep'ten İstanbul'a getirildi - Depardon'un tarifeli bir uçakla bu gece Fransa'nın başkenti Paris'e gönderileceği öğrenildi

09 Haziran 2017 Cuma 18:31