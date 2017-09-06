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Fransa yasa dışı göç konusunda yeni büyükelçi atadı

- Büyükelçinin özellikle Afrika'nın kuzeyinden gelen sığınmacılar konusunda çalışma yapması bekleniyor

Fransa yasa dışı göç konusunda yeni büyükelçi atadı

PARİS (AA) - Fransa, özellikle Afrika'nın kuzeyinden gelen sığınmacılar konusunda çalışma yapmak üzere büyükelçi görevlendirdi.

Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son olarak Avusturya'da görevli olan Büyükelçi Pascal Teixeira da Silva'nın sığınmacıların geldikleri ve transit geçtikleri ülkelerde çalışma yapacağını bildirdi.

Geçtiğimiz hafta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Elysee Sarayı'nda Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar konusundaki zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasındaki basın toplantısında konuşan Macron, özellikle Sahra Altı Afrika'dan gelen sığınmacılar için geçiş güzergahında olan Nijer ve Çad'da sığınmacı kabul merkezleri kurmayı istediklerini belirtmişti.

Her yıl Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce sığınmacı Akdeniz'de hayatını kaybediyor.



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