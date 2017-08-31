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Fransa'da 11 aşı zorunlu hale gelecek

- Sağlık Bakanı Buzyn, bebek ve çocuklara yönelik zorunlu aşıların 11'e çıkarılacağını açıkladı

Fransa'da 11 aşı zorunlu hale gelecek

PARİS (AA) - Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bebek ve okul çağındaki çocuklara 2018'den itibaren 11 farklı aşının zorunlu hale getirileceğini belirtti.

Buzyn, CNEWS televizyonunda katıldığı programda, okulların açılması dolayısıyla sağlık konusunda atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'da bebek ve okul çağındaki çocuklara mevcut durumda çocuk felci, tetanos ve difteriye karşı aşıların zorunlu olduğunu anımsatan Bakan Buzyn, "2018'den itibaren tüm çocuklara kızamık, boğmaca, kabakulak ve hepatit B gibi hastalıklarla savaşı artıracak 11 farklı aşı zorunlu hale getirilecek." ifadesini kullandı.

Ailelere bu aşıları yaptırmaları konusunda zaman tanınacağını belirten Agnes Buzyn, aşıların hazırlanması ve ailelere ulaştırılması gibi konularda esneklik sağlanacağını bildirdi.

Fransa'da çok sayıda aile, ilaç sektörünün baskıları sonucu söz konusu kararın gündeme geldiğini iddia ederek, projeye karşı kampanya başlatmıştı.

Buzyn, tepkiler üzerine, tasarıda belirtilen zorunlu aşılara karşı çıkan ebeveynlere yönelik 6 ay hapis ve 3 bin 750 avro para cezası uygulamasının gözden geçirileceğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çocukluk çağı AşılarıFransaSağlık
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