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Fransa'da 11 terör saldırısı önlendi

- İçişleri Bakanı Collomb, 2017'de ülkede 11 terör saldırısı girişiminin önlendiğini açıkladı

Fransa'da 11 terör saldırısı önlendi

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yıl içinde ülkedeki 11 terör saldırısı girişiminin önlendiğini bildirdi.

Bakan Collomb, Laurent Nunez'in Fransa İç İstihbarat Teşkilatı DGSI'nin yeni direktörü olarak göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Fransa'nın terörle mücadelede önemli mesafe katettiğini ve teröre karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

Collomb, yıl başından bu yana ülkede 11 terör saldırısı girişiminin önlendiğini kaydetti.

Terörle mücadele kavramında zamanla değişikliğe ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Collomb, "Son aylarda çok sayıda analist, dilbilimci ve teknisyen DGSI kadrosuna katıldı. Sahada elemana ihtiyaç olduğu gibi, tehditleri analiz etme kabiliyeti olan kişilere de ihtiyacımız var." dedi.

İstihbarat elemanı sayısının 5 yılda yüzde 37 oranında artırılacağını belirten Collomb, 2018'de İç İstihbarat Teşkilatı DGSI'nin çalışan sayısının 4 bin 368 olacağını söyledi.

Collomb, istihbarat alanında çalışan kurumlar arasında iş birliği ve veri paylaşımının hızlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fransa'da iç (DGSI) ve dış (DGSE) istihbarat başta olmak üzere polis, jandarma ve Gümrükler Genel Müdürlüğüne bağlı istihbarat servisleri de bulunuyor.

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